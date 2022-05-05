ArcelorMittal’in net kârı ve satış gelirleri birinci çeyrekte arttı

Perşembe, 05 Mayıs 2022 10:31:15 (GMT+3) | İstanbul

Lüksemburg merkezli dünyanın en büyük çelik üreticisi ArcelorMittal bu yılın birinci çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

ArcelorMittal bu yılın birinci çeyreğinde dördüncü çeyrekte kaydedilen 4,04 milyar $ ve geçtiğimiz yılın birinci çeyreğinde kaydedilen 2,28 milyar $ net kâra kıyasla, 4,12 milyar $ net kâr açıkladı. Birinci çeyrekte şirketin satış gelirleri ise artan ortalama çelik fiyatları ve madencilik biriminin satış gelirlerinin yükselmesiyle yıllık %34,8 ve çeyreklik bazda %4,9 artışla 21,83 milyar $ oldu. Aynı dönemde şirketin AVFÖK’ü ise çeyreklik bazda %0,6 ve yıllık %56,7 artışla 5,08 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde ArcelorMittal’in ham çelik üretimi çeyreklik bazda %1,2 düşüşle 16,3 milyon mt olurken, demir cevheri üretimi %10,4 düşüşle 12 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Söz konusu çeyrekte şirketin toplam çelik sevkiyatı Ukrayna’daki savaşın etkisiyle çeyreklik bazda %3,1 düşüşle 15,3 milyon mt oldu.

Yılın birinci çeyreğinde Avrupa segmentinin ham çelik üretimi çeyreklik bazda %0,7 artışla 8,6 milyon mt oldu.

Şirket Ukrayna’da savaşın başlamasıyla varlıklarını korumak için faaliyetlerini askıya almıştı, daha sonra faaliyetlerine yavaş yavaş yeniden başladı ve şu anda üç yüksek fırınından biri devrede.

Açıklamaya göre şirket savaşın etkisine ve artan enflasyona rağmen güçlü bir ilk çeyrek performansı kaydetti. Ayrıca ArcelorMittal görünür çelik tüketiminin bu yıl bir miktar daralacağını tahmin ediyor.