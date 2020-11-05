ArcelorMittal’in operasyonel performansı beklenenden fazla iyileşti

Perşembe, 05 Kasım 2020 15:57:19 (GMT+3) | İstanbul

Lüksemburg merkezli dünyanın en büyük çelik üreticisi ArcelorMittal bu yılın üçüncü çeyreğine ve ilk dokuz ayına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

ArcelorMittal, bu yılın üçüncü çeyreğinde, ikinci çeyrekte kaydedilen 559 milyon $ net zarara kıyasla, 261 milyon $ net zarar açıkladı. Üçüncü çeyrekte, şirketin satış gelirleri ise, bir önceki çeyrekte kaydedilen 10,97 milyar $’a kıyasla, yıllık %20,8 artışla 13,26 milyar $ oldu. Aynı dönemde şirketin AVFÖK’ü ise çeyreklik bazda %27,4 artışla 901 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

ArcelorMittal’in CEO’su Lakshmi N. Mittal, “Üçüncü çeyrekte şirketimizin operasyonel performansı, karantinaların sona ermesinin ardından zorlu geçen ikinci çeyreğe kıyasla çelik piyasalarının kademeli olarak toparlanmasıyla iyileşti. Brezilya, Güney Afrika, Kazakistan ve Ukrayna’nın kârlılık artışını teşvik etmesiyle tüm çelik segmentlerinde talep arttı. Madencilik segmentimiz, artan demir cevheri fiyatlarından faydalanarak ve üretim hedeflerini gerçekleştirerek güçlü bir performans gösterdi,” dedi.

Yılın ilk dokuz ayında ise ArcelorMittal, 2019 yılının aynı döneminde kaydedilen 572 milyon $ net zarara kıyasla 1,94 milyar $ net zarar açıkladı. Söz konusu dönemde şirketin satış gelirleri, bir önceki yılın ilk dokuz ayına kıyasla %29 düşüşle 39,08 milyar $ oldu. Yılın ilk dokuz ayında şirketin AVFÖK’ü yıllık %39,8 düşüşle 2,57 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Yılın üçüncü çeyreğinde ArcelorMittal’in ham çelik üretimi çeyreklik bazda %19,4 artışla 17,2 milyon mt olurken, demir cevheri üretimi, bu yıl Nisan ayında pandeminin etkilerinden toparlanmasının ardından ArcelorMittal Mines Canada’da üretimin artması nedeniyle çeyreklik bazda %9,6 artışla 14,8 milyon mt seviyesinde yer aldı. Yılın ilk dokuz ayında şirketin ham çelik üretimi yıllık %24,8 düşüşle 52,7 milyon mt olurken, demir cevheri üretimi yıllık %0,9 artışla 42,7 milyon mt olarak kaydedildi.

Şirketin üçüncü çeyrekteki demir cevheri sevkiyatları, ArcelorMittal Mines Canada’nın sevkiyatlarının artmasıyla bir önceki çeyreğe kıyasla %7,5 artarak 9,8 milyon mt seviyesinde yer aldı. Beklentinin üstünde kaydedilen üçüncü çeyrek sonuçlarının ardından şirket, önceki tahminini revize etti ve mevcut mali yılda demir cevheri sevkiyatlarının 2019 yılındaki %5’lik düşüşe kıyasla sabit kalmasını bekliyor.

Avrupa segmentinde ham çelik üretimi, karantina önlemlerinden büyük ölçüde etkilendi. Bununla birlikte, ikinci ve üçüncü çeyrekte karantinalar hafiflediğinden, özellikle otomotiv ve imalat sektörünün yeniden faaliyete başlamasıyla talep ve faaliyet seviyeleri kademeli olarak arttı. Sonuç olarak şirket, Fransa, İspanya ve Almanya’da bazı çelik üretim kapasitelerini yeniden devreye aldı.

ArcelorMittal ayrıca, pazar talebinin bölge bazında artmasıyla birlikte atıl kapasiteyi yeniden başlattığını belirtti. İkinci dalga etkileriyle ilgili endişeler devam ederken şirket, üretimini değişen koşullara uyarlama esnekliğini koruyor.