ArcelorMittal’in net kârı birinci çeyrekte yükseldi

Perşembe, 06 Mayıs 2021 11:14:41 (GMT+3) | İstanbul

Lüksemburg merkezli dünyanın en büyük çelik üreticisi ArcelorMittal bu yılın birinci çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

ArcelorMittal, bu yılın birinci çeyreğinde, dördüncü çeyrekte kaydedilen 1,21 milyar $ net kâra kıyasla, 2,28 milyar $ net kâr açıkladı. Birinci çeyrekte, şirketin satış gelirleri ise, artan ortalama çelik fiyatları ve madencilik biriminin satış gelirlerinin yükselmesi nedeniyle bir önceki çeyrekte kaydedilen 14,18 milyar $’a kıyasla %14,2 artışla 16,19 milyar $ oldu. Aynı dönemde şirketin AVFÖK’ü ise çeyreklik bazda %87,3 artışla 3,24 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde ArcelorMittal’in ham çelik üretimi çeyreklik bazda %6,4 düşüşle 17,6 milyon mt olurken, demir cevheri üretimi %13,1 düşüşle 13,3 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Söz konusu çeyrekte şirketin toplam çelik sevkiyatı, ekonomik faaliyetler kademeli bir şekilde toparlanmaya devam ederken yıllık %4,6 düşüşle 16,5 milyon mt oldu.

Yılın birinci çeyreğinde Avrupa segmentinin ham çelik üretimi otomotiv ve imalat sektörleri dahil olmak üzere talep ve faaliyet seviyelerinin iyileşmesiyle çeyreklik bazda %6,4 artışla 9,7 milyon mt oldu. Bu yıl Mart ayında, şirket planlanan yenileme çalışmalarının ardından Belçika’da bulunan Ghent tesisindeki yüksek fırın B’yi yeniden devreye aldı.

ArcelorMittal’in CEO’su Aditya Mittal, “Bu yılın ilk çeyreği, son on yıldır en güçlü olduğumuz dönem oldu,” dedi.

Şirketin açıklamasına göre, ekonomik faaliyetler, bu yılın ilk çeyreğindeki arz talep dengesiyle kademeli olarak iyileşti. ArcelorMittal, mevcut ekonomik görünüm göz önüne alındığında, 2021 yılında küresel görünür çelik tüketiminin daha önceki tahminine kıyasla değişmeyerek %4,5 ile %5,5 arasında artmasını bekliyor.