ArcelorMittal tedarik aksaklıkları nedeniyle İspanya’daki üç tesisini askıya aldı

Çarşamba, 30 Mart 2022 14:46:26 (GMT+3) | İstanbul

SteelOrbis’in edindiği bilgiye göre Lüksemburg merkezli ArcelorMittal kamyon sürücülerinin yaptıkları grev hurda, demir cevheri ve ekipman tedarikini kesintiye uğrattığından İspanya’da bulunan Bergara, Legasa ve Lesaka çelik tesislerindeki faaliyetleri askıya aldı.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere şirket ulaşımdaki aksaklıklardan kaynaklanan tedarik eksikliği nedeniyle Gijon tesisindeki bitirme hatlarını durdurmuştu. Aviles ve Asturias tesislerinin bazı birimleri de aynı nedenle kapatıldı.

ArcelorMittal’in Zaragoza, Bilbao ve Sagunto’daki diğer tesisleri faaliyet gösteriyor, ancak bu tesisler de hammadde tedarikinin bulunmadığını bildirdi.