ArcelorMittal Kryvyi Rih konsantre demir cevheri üretimini artırmayı planlıyor

Perşembe, 07 Nisan 2022 14:08:27 (GMT+3) | İstanbul

ArcelorMittal’in Ukrayna’da yer alan bağlı kuruluşu ArcelorMittal Kryvyi Rih (AMKR), konsantre demir cevheri üretimini bu ay içerisinde, geçtiğimiz ay yapılan toplam sevkiyat hacmine kıyasla artırmayı planladığını bildirdi. Şirketin çelik üretim faaliyetlerine verdiği ara şimdilik sürüyor.

AMKR Genel Müdür Yardımcısı, bu ay içerisinde, Mart ayında 320.000 mt seviyesinde yer alan sevkiyat hacmine kıyasla 500.000 mt konsantre demir cevheri üretilmesinin planlandığını söyledi. Şirket, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ve lojistik sektöründeki sorunlar nedeniyle çelik üretim faaliyetlerine 3 Mart tarihinde ara vermişti. Ancak madencilik bölümünün faaliyet göstermeye devam ettiği ve üretim tesisinin konsantre demir cevheri üretmek amacıyla yeniden yapılandırıldığı ifade edildi.

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Ukrayna’daki durumların normal seyrine dönmesi halinde AMKR iki yüksek fırınında üretime yeniden başlamayı, Polonya’ya yaptığı sevkiyatları artırmayı ve üretim kapasitesini mevcut %40 seviyesinden %80-90 seviyesine yükseltmeyi bekliyor.