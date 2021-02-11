ArcelorMittal dördüncü çeyrekte net kâra geçti, çelik talebinin bu yıl artmasını bekliyor

Perşembe, 11 Şubat 2021 17:38:56 (GMT+3) | İstanbul

Lüksemburg merkezli dünyanın en büyük çelik üreticisi ArcelorMittal geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğine ve tamamına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

ArcelorMittal, geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde, üçüncü çeyrekte kaydedilen 261 milyon $ net zarara kıyasla, 1,21 milyar $ net kâr açıkladı. Dördüncü çeyrekte, şirketin satış gelirleri ise, bir önceki çeyrekte kaydedilen 13,26 milyar $’a kıyasla, yıllık %6,9 artışla 14,18 milyar $ oldu. Aynı dönemde şirketin AVFÖK’ü ise çeyreklik bazda %91,5 artışla 1,73 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Yılın tamamında ise ArcelorMittal, 2019 yılında kaydedilen 2,45 milyar $ net zarara kıyasla 733 milyon $ net zarar açıkladı. Söz konusu yılda şirketin satış gelirleri, bir önceki yıla kıyasla %24,5 düşüşle 53,27 milyar $ oldu. Yılın tamamında şirketin AVFÖK’ü yıllık %17,1 düşüşle 4,30 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

2020 yılında ArcelorMittal’in ham çelik üretimi yıllık %20,4 düşüşle 71,5 milyon mt olurken, demir cevheri üretimi %1,6 artışla 58 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Söz konusu yılda şirketin toplam çelik sevkiyatı, Corona virüsünün etkisiyle yıllık %18,2 düşüşle 69,1 milyon mt oldu.

2020 yılının dördüncü çeyreğinde Avrupa segmentinin ham çelik üretimi özellikle otomotiv ve imalat sektörlerinde olmak üzere talep ve faaliyet seviyelerinin kademeli olarak artmasıyla yıllık %15,2 artışla 9,1 milyon mt oldu. Şirket, kapasitesini yeniden başlatmış olsa da, Belçika’da bulunan Ghent tesisindeki yenileme çalışmalarının ardından 2021 yılı Şubat ayının ortasında yeniden başlatılması planlanan yüksek fırın da dahil olmak üzere, çeyrek boyunca çelik üretim kapasitesinin bir kısmı askıda kaldı.

ArcelorMittal’in CEO’su Lakshmi N. Mittal, “2020, dünya çapındaki ülkeler, toplumlar ve işletmelerin Corona virüsü salgınının neden olduğu yıkımla boğuştuğu zor bir yıl oldu. Çelik sektörü üzerindeki etki büyüktü, ancak ArcelorMittal zor zamanlarda güçlü bir performans sergiledi,” dedi.

ArcelorMittal, mevcut ekonomik görünüm göz önüne alındığında, 2021 yılında küresel görünür çelik tüketiminin %4,5 ile %5,5 arasında artmasını beklerken, talep koşullarının bu yıl iyileşmesi bekleniyor.