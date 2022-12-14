﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Anglo American demir cevheri ve koklaşabilir taş kömürü üretim beklentilerini aşağı çekti

Çarşamba, 14 Aralık 2022 17:52:46 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İngiltere merkezli madenci Anglo American, 2022 ve önümüzdeki 2 yıl için koklaşabilir taş kömürü ile demir cevheri üretim beklentilerini revize ettiğini açıkladı.

Şirket koklaşabilir taş kömürüne yönelik üretim beklentisini 2022 için 15-17 milyon mt’dan 15 milyon mt’a, 2023 için 22-24 milyon mt’dan 16-19 milyon mt’a ve 2024 için 24-26 milyon mt’dan 20-22 milyon mt’a düşürdü. Anglo American CEO’su Duncan Wanblad, şirketin önümüzdeki üç yıl için olmasa da uzun vadede yıllık 28-30 milyon mt koklaşabilir taş kömürü hedeflediğini söyledi.

Öte yandan, şirket demir cevheri üretim beklentilerini ise 2022 için 60-64 milyon mt’dan 59 milyon mt’a, 2023 için 64-68 milyon mt’dan 57-61 milyon mt’a ve 2024 için 67-71 milyon mt’dan 61-65 milyon mt’a indirdi.

Duncan Wanblad demir cevheri üretimi hakkında, “Çelik üreticiler karbon emisyonunu azaltmaya çalıştıkları için yüksek kalite demir cevherine yönelik talebin oldukça güçlü kalacağına inanıyoruz. Yüksek fırınların verimliliğini daha kaliteli hammaddeler kullanarak daha da iyileştirmek için birçok çelik üreticisiyle iş birliği yaptık. Mümkün olan yerlerde doğrudan indirgenmiş demir kullanan çelik üreticilerini hedefleyeceğiz çünkü bu ürünle yapılan çelik üretimi, yenilenebilir elektrikle üretilen hidrojen baz alındığında, karbon emisyonunu %90 kadar azaltma potansiyeline sahip,” şeklinde konuştu.

Anglo American, 2022 yılında sermaye masraflarının yaklaşık 5,7 milyar $ seviyesindeki mevcut beklentinin biraz altında kalmasını ve üretim maliyetlerinin de 2021’e kıyasla %16 artmasını bekliyor.


Etiketler: Demir Cevheri Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler İngiltere Avrupa Madencilik Anglo American 

Benzer Haber ve Analizler

Fitch Ratings demir cevheri ve koklaşabilir taş kömürü fiyat tahminlerini değiştirmedi

12 Ara | Çelik Haberler

Hindistan’ın koklaşabilir taş kömürü ithalatı Nisan-Kasım döneminde %13 arttı

06 Ara | Çelik Haberler

CISA: Çin’de koklaşabilir taş kömürü alım maliyeti Ocak-Ekim döneminde %38,08 arttı

29 Kas | Çelik Haberler

Nippon Steel koklaşabilir taş kömürü madeni hisselerini artırmayı planlıyor

25 Kas | Çelik Haberler

Metinvest’in pik demir üretimi Ocak-Eylül döneminde %65 düştü

22 Kas | Çelik Haberler

Hindistan bazı mamul ve hammaddelerdeki ihracat vergisini kaldırırken, kömür ve koka ithalat vergisi getirdi

21 Kas | Çelik Haberler

Mechel’in üretimi ve satışları üçüncü çeyrekte düştü

18 Kas | Çelik Haberler

Hindistan’ın koklaşabilir taş kömürü ithalatı Nisan-Ekim döneminde %17 arttı

07 Kas | Çelik Haberler

CISA: Çin’de koklaşabilir taş kömürü ve metalürjik kok maliyetleri Ağustos ayında düştü

29 Eyl | Çelik Haberler

Fitch Ratings 2022 yılı için demir cevheri ve koklaşabilir taş kömürü fiyat beklentilerini düşürdü

20 Eyl | Çelik Haberler