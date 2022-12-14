Anglo American demir cevheri ve koklaşabilir taş kömürü üretim beklentilerini aşağı çekti

Çarşamba, 14 Aralık 2022 17:52:46 (GMT+3) | İstanbul

İngiltere merkezli madenci Anglo American, 2022 ve önümüzdeki 2 yıl için koklaşabilir taş kömürü ile demir cevheri üretim beklentilerini revize ettiğini açıkladı.

Şirket koklaşabilir taş kömürüne yönelik üretim beklentisini 2022 için 15-17 milyon mt’dan 15 milyon mt’a, 2023 için 22-24 milyon mt’dan 16-19 milyon mt’a ve 2024 için 24-26 milyon mt’dan 20-22 milyon mt’a düşürdü. Anglo American CEO’su Duncan Wanblad, şirketin önümüzdeki üç yıl için olmasa da uzun vadede yıllık 28-30 milyon mt koklaşabilir taş kömürü hedeflediğini söyledi.

Öte yandan, şirket demir cevheri üretim beklentilerini ise 2022 için 60-64 milyon mt’dan 59 milyon mt’a, 2023 için 64-68 milyon mt’dan 57-61 milyon mt’a ve 2024 için 67-71 milyon mt’dan 61-65 milyon mt’a indirdi.

Duncan Wanblad demir cevheri üretimi hakkında, “Çelik üreticiler karbon emisyonunu azaltmaya çalıştıkları için yüksek kalite demir cevherine yönelik talebin oldukça güçlü kalacağına inanıyoruz. Yüksek fırınların verimliliğini daha kaliteli hammaddeler kullanarak daha da iyileştirmek için birçok çelik üreticisiyle iş birliği yaptık. Mümkün olan yerlerde doğrudan indirgenmiş demir kullanan çelik üreticilerini hedefleyeceğiz çünkü bu ürünle yapılan çelik üretimi, yenilenebilir elektrikle üretilen hidrojen baz alındığında, karbon emisyonunu %90 kadar azaltma potansiyeline sahip,” şeklinde konuştu.

Anglo American, 2022 yılında sermaye masraflarının yaklaşık 5,7 milyar $ seviyesindeki mevcut beklentinin biraz altında kalmasını ve üretim maliyetlerinin de 2021’e kıyasla %16 artmasını bekliyor.