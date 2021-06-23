Almanya’nın ham çelik üretimi Ocak-Mayıs döneminde %14,8 arttı

Çarşamba, 23 Haziran 2021 11:13:33 (GMT+3) | İstanbul

Almanya çelik federasyonu Wirtschaftsvereinigung Stahl (WV Stahl) tarafından açıklanan verilere göre, bu yıl Mayıs ayında Almanya’nın ham çelik üretimi yıllık %42,7 artışla 3,66 milyon mt oldu. Bu yılın Ocak-Mayıs döneminde Almanya’nın ham çelik üretimi yıllık %14,8 artışla 17,20 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Mayıs ayında Almanya’nın pik demir üretimi yıllık %52,4 artışla 2,34 milyon mt, yılın ilk beş ayında ise yıllık %15,4 artışla 10,91 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Almanya’nın sıcak haddelenmiş çelik üretimi yıllık bazda %42,4 artışla 3,08 milyon mt olurken, bu yıl Ocak-Mayıs döneminde yıllık %16,4 artışla 15,25 milyon mt seviyesinde kaydedildi.