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Almanya’nın ham çelik üretimi ilk çeyrekte %12,5 azaldı

Perşembe, 24 Nisan 2025 11:24:42 (GMT+3)   |   İstanbul

Almanya Çelik Federasyonu Wirtschaftsvereinigung Stahl (WV Stahl) tarafından yayımlanan verilere göre yerel ham çelik üretimi bu yılın Mart ayında yıllık %11,3 düşüşle 3,11 milyon mt seviyesine geriledi. Bu yılın birinci çeyreğinde ise ham çelik üretimi yıllık %12,5 düşerek 8,50 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda yerel pik demir üretimi yıllık %15 düşüşle 1,90 milyon mt ve yılın ilk üç ayında ise yıllık %15,7 düşüşle 5,32 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Aynı ayda sıcak haddelenmiş çelik üretimi, geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %7,3 azalarak 2,79 milyon mt seviyesinde yer alırken, Ocak-Mart döneminde yıllık %10,9 düşüşle 7,64 milyon mt seviyesine geriledi.


Etiketler: Ham Çelik Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

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