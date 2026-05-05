Alman geri dönüşüm birlikleri cansız talep karşısında 2025 hurda dengesini açıkladı

4-7 Mayıs tarihlerinde Münih’te düzenlenen çevre teknolojileri fuarı IFAT kapsamında Almanya Federal Hammadde ve Atık Yönetimi Birliği (BVSE) ile Alman Çelik Geri Dönüşüm Birliği (BDSV), 4 Mayıs 2026 tarihli basın açıklamalarında çelik ve hurda sektörünün cansız yerel talep nedeniyle baskı altında kalmaya devam ettiğini vurguladı. Almanya çelik sektörü ve geri dönüşüm paydaşlarının önemli bir daralma döneminden geçtiği görülürken, son veriler çelik üretiminde sınırlı bir toparlanmaya işaret ediyor.

Açıklamaya göre 2025 yılı, Alman çelik üreticileri için tarihi düşük seviyelerden biri oldu. Ham çelik üretimi %8,6 düşüşle yalnızca 34,1 milyon mt seviyesinde kaldı. Bu durum, üretimin 2018 yılından bu yana dördüncü kez 40 milyon mt eşiğine ulaşamadığını gösteriyor. Söz konusu seviye, WV Stahl CEO’su Kerstin Maria Rippel gibi sektör temsilcileri tarafından sürdürülebilir kapasite kullanımı için gerekli bir eşik olarak değerlendiriliyor.

Almanya’da 2025 ham çelik üretimi ve hurda kullanım oranlarına etkileri

2026 yılının ilk çeyreğinde Almanya’nın ham çelik üretimi yıllık bazda %9 artışla 9,26 milyon mt seviyesine yükselse de analistler bunun gerçek bir toparlanmaya işaret etmediğini vurguluyor. Yapısal olarak ülkede çelik tüketimi, otomotiv ve makine mühendisliği gibi kritik sektörlerdeki zayıf performansın etkisiyle 2017’den bu yana yaklaşık %30 (12 milyon mt) gerilemiş durumda.

Ham çelik üretimindeki düşüş, çelik geri dönüşüm sektörünü de doğrudan etkiledi. 2025 yılında Alman çelik üreticilerinin hurda alımları %5,3 azalarak 12,0 milyon mt seviyesine geriledi. Buna karşın hurdanın toplam ham çelik üretimi içindeki payı %46,2’ye yükseldi.

Ortak açıklamaya göre ortaya çıkan arz fazlası ticaret dengesinde değişime yol açtı. Hurda ihracatı %5,3 artışla 7,7 milyon mt seviyesine çıkarken, hurda ithalatı %9,4 düşüşle 3,9 milyon mt seviyesine geriledi.

BVSE ve BDSV, 3,7 milyon mt seviyesindeki net ihracat fazlasının “cansız yerel talebin kaçınılmaz sonucu” olduğunu belirtiyor. Geri dönüşüm sektörü açısından özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için uluslararası pazarlara erişim, Almanya’daki toplama ve işleme altyapısının sürdürülebilmesi adına “vazgeçilmez bir çıkış noktası” haline gelmiş durumda.

2025 verilerinde öne çıkan bir diğer unsur ise elektrik ark ocağı bazlı üretimin, geleneksel yüksek fırınlara kıyasla daha dirençli bir performans sergilemesi oldu. Geleneksel üretim %10,7 oranında düşerken, hurda bazlı elektrikli çelik üretimi %3,5 ile daha sınırlı bir gerileme kaydetti. Bu gelişmeler sonucunda elektrik bazlı çelik üretiminin toplam üretim içindeki payı %30,6’ya yükselirken, hurdanın ham çelik üretimindeki payı da %46,2 seviyesine çıktı. Bu durum, genel piyasa daralmasına rağmen geri dönüşümün artan önemine işaret ediyor.

Almanya çelik ve hurda piyasalarının görünümünü baskılayan dış faktörler

Her iki piyasanın görünümü çeşitli dış faktörler nedeniyle belirsizliğini koruyor:

Küresel kapasite fazlası: Tahminlere göre küresel kapasite fazlası 2027 yılına kadar 700 milyon mt’u aşabilir. Bu durum Alman üreticiler üzerindeki ithalat baskısını artırıyor.

Enerji maliyetleri: Sektör, küresel rekabet gücünü yeniden kazanmak ve yeşil çeliğe geçişi desteklemek amacıyla 50€/MWh seviyesinde rekabetçi bir sanayi elektriği fiyatı talebini sürdürüyor.

Öncü pazarlar: Birlikler, kamu alımları yoluyla düşük emisyonlu çeliğe yönelik talebin artırılması için “öncü pazarların” oluşturulması çağrısında bulunuyor.

Bu çerçevede çelik geri dönüşüm sektörü Almanya döngüsel ekonomisinin önemli bir unsuru olmaya devam etse de sektörün genel durumu, yapısal talep eksikliği ve yüksek operasyonel maliyetler nedeniyle zorlanan yerel çelik sanayisine doğrudan bağlı kalmayı sürdürüyor.

Hurda dengesi - Almanya 2025 (000/mt) 2024 (000/mt) Değişim (%) Hurda ticareti Çelik üreticilerinin alımları* 12.025 12.692 -5,3 Dökümhanelerin alımları* 2.120 2.410 -12 İhracat 7.700 7.314 5,3 Toplam sevkiyat 21.845 22.416 -2,5 İthalat 3.979 4.392 -9,4 Yerel ürün sevkiyatları 17.866 18.024 -0,9 Üretim Toplam ham çelik üretimi 34.090 37.310 -8,6 Yüksek fırın üretimi 23.645 26.487 -10,7 Elektrik ark ocağı üretimi 10.445 10.823 -3,5 Elektrik ark ocaklı üretim payı (%) 30,6 29 Demir, çelik ve temper döküm ürünleri 2.400 2.600 -7,7 Pik demir üretimi 21.874 24,327 -10,1 Ham çelik üretimindeki hurdanın payı (%) 46,2 44,5 Hurda tüketimi Toplam ham çelik* 15.745 16.606 -5,2 Demir, çelik ve temper döküm ürünleri* 3.360 3.650 -7,9 Toplam hurda tüketimi 19.105 20.256 -5,7

*BVSE, BDSV (geçici) tahminleri. 24.04.2026 tarihinde güncellenmiştir.