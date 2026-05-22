Almanya’nın ham çelik üretimi 2026’nın Ocak-Nisan döneminde %9,1 yükseldi

Cuma, 22 Mayıs 2026 13:51:14 (GMT+3)   |   İstanbul

Almanya Çelik Federasyonu Wirtschaftsvereinigung Stahl (WV Stahl) tarafından yayımlanan verilere göre yerel ham çelik üretimi bu yılın Nisan ayında yıllık %9,5 artışla 3,23 milyon mt seviyesine çıktı. Bu yılın ilk dört ayında ise ham çelik üretimi yıllık %9,1 yükselerek 12,49 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda yerel pik demir üretimi yıllık %10,9 artışla 2,06 milyon mt ve yılın Ocak-Nisan döneminde yıllık %10,5 artışla 7,93 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Aynı ayda sıcak haddelenmiş çelik üretimi geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %10,5 yükselerek 2,75 milyon mt seviyesinde yer alırken, Ocak-Nisan döneminde ise yıllık %6,3 artışla 10,76 milyon mt seviyesine çıktı.


