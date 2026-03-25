Salzgitter’in net zararı ve satış geliri 2025 yılında düşüş kaydetti

Alman çelik üreticisi Salzgitter Group, 2025 yılının dördüncü çeyreğine ve tamamına ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirketin net zararı, 2024 yılının dördüncü çeyreğinde kaydedilen 150,2 milyon €’ya kıyasla 23,3 milyon €’ya gerilerken, satış geliri yıllık %7,4 düşüşle 2,12 milyar € seviyesinde yer aldı. Bununla birlikte Salzgitter’in AVFÖK’ü, bir önceki yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 124,6 milyon €’ya kıyasla 152,3 milyon € seviyesine yükseldi.

2025 yılında şirketin net zararı, 2024 yılında kaydedilen 347,9 milyon €’ya kıyasla 69,8 milyon € seviyesinde yer alırken, satış geliri yıllık %10,3 azalarak 8,98 milyar € seviyesine geriledi. Ayrıca Salzgitter’in AVFÖK’ü, bir önceki yıl kaydedilen 445,2 milyon €’ya kıyasla 376,3 milyon € seviyesine düştü.

Dördüncü çeyrekte şirketin ham çelik üretimi, 2024’ün aynı çeyreğine kıyasla %3,7 düşüşle 1,48 milyon mt ve 2025 yılının tamamında yıllık %8 düşüşle 5,88 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Salzgitter, Almanya’da ekonomik koşulların 2026 yılının başında da kırılgan olduğunu ifade etti. Hükümetin planladığı yatırım ve altyapı programlarının henüz belirgin bir ekonomik toparlanma sağlamadığını ifade eden şirket, AB’nin ticareti koruma önlemlerinin yerel çelik sektörünü olumlu etkilemesini beklediğini belirtti. Ayrıca ekonominin yalnızca sınırlı bir iyileştirme göstereceği yönünde tahminleri olduğunu da ekledi.

Öte yandan şirket, 2026 yılında satış gelirinin 9,5 milyar € seviyesinde yer almasını beklediğini bildirdi.