Salzgitter’in net zararı 2025’in Ocak-Eylül döneminde düştü

Salı, 11 Kasım 2025 15:17:14 (GMT+3)   |   İstanbul

Alman çelik üreticisi Salzgitter Group, bu yılın üçüncü çeyreğine ve ilk dokuz ayına ilişkin konsolide mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirket, geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde kaydedilen 179,1 milyon € net zarara kıyasla 42,4 milyon € net kâr bildirirken, satış geliri yıllık %11,4 düşüşle 2,2 milyar € seviyesinde yer aldı. Öte yandan Salzgitter’in AVFÖK’ü, 2024 yılının üçüncü çeyreğinde kaydedilen 87 milyon €’ya kıyasla %23,2 artarak 107,2 milyon € seviyesinde kaydedildi.

Üçüncü çeyrekte şirketin ham çelik üretimi yıllık %3,4 düşüşle 1,48 milyon mt seviyesine geriledi

Ocak Eylül döneminde Salzgitter’in net zararı, 2024 yılının ilk dokuz ayında kaydedilen 197,7 milyon €’ya kıyasla 46,5 milyon € seviyesine düşerken, satış geliri yıllık %11,2 azalarak 6,9 milyar € seviyesinde kaydedildi. Bununla birlikte şirketin AVFÖK’ü, geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 320,6 milyon €’ya kıyasla %30,1 düşerek 224 milyon € seviyesine geriledi.

Aynı dönemde Salzgitter’in ham çelik üretimi yıllık %9,4 düşüşle 4,40 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Şirket, satış geliri ve AVFÖK’ünün yılın tamamında sırasıyla 9 milyar € ve 300-350 milyon € seviyelerinde yer almasını bekliyor.


Etiketler: Ham Çelik Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Mali Sonuçlar Salzgitter 

