Almanya’nın ham çelik üretimi 2021’de %12,3 arttı

Salı, 25 Ocak 2022 10:19:40 (GMT+3) | İstanbul

Almanya çelik federasyonu Wirtschaftsvereinigung Stahl (WV Stahl) tarafından açıklanan verilere göre, geçtiğimiz yıl Aralık ayında Almanya’nın ham çelik üretimi yıllık %0,1 artışla 3,14 milyon mt oldu. Geçtiğimiz yılın tamamında Almanya’nın ham çelik üretimi yıllık %12,3 artışla 40,06 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Aralık ayında Almanya’nın pik demir üretimi yıllık %2,5 artışla 2,28 milyon mt, yılın tamamında ise yıllık %14,3 artışla 25,67 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Almanya’nın sıcak haddelenmiş çelik üretimi yıllık bazda %8,4 düşüşle 2,40 milyon mt olurken, geçtiğimiz yılda ise yıllık %12,5 artışla 34,78 milyon mt seviyesinde kaydedildi.