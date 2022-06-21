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Alien Metals Hancock projesinde yüksek kaliteli demir cevheri üretecek

Salı, 21 Haziran 2022 14:23:00 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İngiltere merkezli demir cevheri şirketi Alien Metals, Avustralya’da bulunan Hancock projesinde üretilecek demir cevheri üzerindeki metalürjik test çalışmalarının yüksek kaliteleri doğruladığını açıkladı. Ridge C Resource’dan alınan ilk toplu numuneye göre yüksek kaliteli Pilbara toz cevheri %62,7 tenöre sahip.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere projede üretim 2023 yılında başlayacak. Şirket pazarlama örneklerinin hazırlanıp potansiyel müşterilere gönderildiğini belirtti.

Öte yandan açıklamaya göre şirket ülkenin Pilbara bölgesinde bulunan Vivash Gorge demir cevheri projesinin alımını tamamladı. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere proje şirketin Pilbara bölgesinde bulunan üçüncü yüksek kaliteli demir cevheri projesi olacak.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Avustralya Okyanusya Madencilik 

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