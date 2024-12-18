 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Acindar...

Acindar Villa Constitución tesisinde üretimi durdurdu

Çarşamba, 18 Aralık 2024 15:15:51 (GMT+3)   |   İstanbul

Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal’in bağlı kuruluşu Arjantin merkezli çelik üreticisi Acindar, Ocak ayının başı için Villa Constitución tesisinde planlanan yıllık bakım çalışmasını öne çekerek üretime ara verdi. Yerel basının belirttiği üzere, bakım çalışmaları ülkede tüketim miktarı düştüğü için öne alındı.

Metal İşçileri Sendikası (UOM) genel sekreteri Pablo González, Acindar’ın yıllık 1,2 milyon mt kapasitesi bulunmasına rağmen bu yıl sadece 600.000 mt çelik ürettiğini, şirket tarihindeki en kötü sonuçların kaydedilip yıl boyunca kapasite kullanım oranının %50 olduğunu ifade etti. González’e göre yılın ilk dokuz ayında sanayi ve inşaat sektörlerinde talebin sırasıyla %12,4 ve %19,5 düşmesi üretimin de azalmasına yol açtı.

Şirkete yakın kaynaklar, tesiste üretimin 6 Ocak tarihinde yeniden başlayacağını ifade etti. Ancak Villa Constitución için planlanan önlem diğer tesislerde de uygulanabilir. 

SteelOrbis'in daha önce belirttiği üzere, şirket 2024 içinde Şubat ve Haziran’da olmak üzere iki defa daha üretime ara vermişti.


Etiketler: Arjantin Güney Amerika Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Arjantin’in ham çelik üretimi Ekim ayında düştü

02 Ara | Çelik Haberler

Arjantin’in çelik üretimi Eylül ayında yükseldi

31 Eki | Çelik Haberler

Arjantin’in çelik üretimi Ağustos ayında artış kaydetti

23 Eyl | Çelik Haberler

Tenaris Arjantin’deki yeni elektrik ark ocağında ilk üretimini yaptı

28 Ağu | Çelik Haberler

Arjantin’in çelik üretimi Temmuz ayında arttı

27 Ağu | Çelik Haberler

Arjantin’in çelik üretimi Haziran ayında düştü

26 Tem | Çelik Haberler

Arjantin’in çelik üretimi Mayıs ayında düştü

28 Haz | Çelik Haberler

Sidersa Arjantin’de çelik tesisi kuracak

25 Haz | Çelik Haberler

Arjantin’in çelik üretimi Nisan ayında sertçe yükseldi

27 May | Çelik Haberler

Acindar zayıf talep nedeniyle faaliyetlerini yeniden durdurdu

21 May | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis