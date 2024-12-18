Acindar Villa Constitución tesisinde üretimi durdurdu

Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal’in bağlı kuruluşu Arjantin merkezli çelik üreticisi Acindar, Ocak ayının başı için Villa Constitución tesisinde planlanan yıllık bakım çalışmasını öne çekerek üretime ara verdi. Yerel basının belirttiği üzere, bakım çalışmaları ülkede tüketim miktarı düştüğü için öne alındı.

Metal İşçileri Sendikası (UOM) genel sekreteri Pablo González, Acindar’ın yıllık 1,2 milyon mt kapasitesi bulunmasına rağmen bu yıl sadece 600.000 mt çelik ürettiğini, şirket tarihindeki en kötü sonuçların kaydedilip yıl boyunca kapasite kullanım oranının %50 olduğunu ifade etti. González’e göre yılın ilk dokuz ayında sanayi ve inşaat sektörlerinde talebin sırasıyla %12,4 ve %19,5 düşmesi üretimin de azalmasına yol açtı.

Şirkete yakın kaynaklar, tesiste üretimin 6 Ocak tarihinde yeniden başlayacağını ifade etti. Ancak Villa Constitución için planlanan önlem diğer tesislerde de uygulanabilir.

SteelOrbis'in daha önce belirttiği üzere, şirket 2024 içinde Şubat ve Haziran’da olmak üzere iki defa daha üretime ara vermişti.