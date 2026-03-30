Arjantin’in ham çelik üretimi ekonomik sorunlar nedeniyle 2026’nın Şubat ayında %22,5 düştü

Arjantin Çelik Birliği Acero Argentino ülkenin ham çelik üretiminin Şubat ayında Ocak ayındaki 351.400 mt seviyesine kıyasla yaklaşık %23 düşüşle 272.200 mt olarak kaydedildiğini bildirdi.

Birlik yerel çelik talebinin zayıf seyrini sürdürdüğünü, yerel katma değerli üretimi caydıran vergi koşullarında ithalat baskısının artmasının ve Çin kaynaklı haksız rekabetin Arjantin çelik sanayisi üzerinde önemli etki yaratmaya devam ettiğini ifade etti.

AA yaptığı açıklamada, “Arjantin sürdürülebilir ekonomik büyümenin yeniden sağlanması için temel bir koşul olan makroekonomik istikrar sürecinde ilerleme kaydetmeye devam ediyor,” dedi. Ayrıca Arjantin çelik sektörünün tarihsel potansiyelinin altında kalan faaliyet seviyelerinde çalışmayı sürdürdüğünü belirtti.

Benzer aylık karşılaştırma bazında, AA sıcak rulo sac üretiminin %60,6 düşüşle 59.800 mt’a, soğuk rulo sac üretiminin %52,3 düşüşle 49.300 mt’a gerilediğini, uzun mamul üretiminin ise %28,9 düşüşle 88.600 mt seviyesine indiğini açıkladı.

AA’nın verilerine göre 2025’in Şubat ayı ile karşılaştırıldığında ham çelik üretimi %14 düşerken, sıcak rulo sac üretimi %27,3, soğuk rulo sac üretimi %6,4 arttı ve uzun mamul üretimi ise %22,8 geriledi.

Ekonomide çelik talebinin en önemli olduğu sektörlere ilişkin değerlendirme yapan birlik, inşaat faaliyetlerinin %11,6 yavaşladığını, otomotiv sektörünün ise Ocak ayına göre %41,1 artış göstermesine rağmen yıllık bazda %30,1 düştüğünü belirtti.

AA tarım makineleri sektörünün bu yıl iyi bir hasat beklentisi sayesinde büyüme gösterdiğini ifade etti.

Öte yandan beyaz eşya gibi konut tüketimine bağlı sektörlerin satışlardaki sert düşüş, talebin üzerindeki üretim ve ithalat baskısının devam etmesi nedeniyle “kritik durumda” kalmayı sürdürdüğü kaydedildi.

Buna karşılık AA enerji sektörünün olumlu sonuçlar gösterdiğini, Vaca Muerta petrol rezervlerindeki operasyonel performansın 2026 yılının Ocak-Şubat döneminde 2025’in aynı dönemine kıyasla %30 arttığını belirtti. Açıklamada kaya gazı çalışmalarına ilişkin yeni projelerin çelik talebini artırmasının beklendiği ancak ithalat baskısının yerel çelik tedarikini azaltabileceği ifade edildi.