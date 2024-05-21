Acindar zayıf talep nedeniyle faaliyetlerini yeniden durdurdu

Salı, 21 Mayıs 2024 09:46:11 (GMT+3) | Sao Paulo

ArcelorMittal’ın çatısı altında bulunan Arjantinli çelik üreticisi Acindar, bu yıl içinde ikinci defa zayıf talep nedeniyle faaliyetlerine ara vereceğini açıkladı.

Şirket üç hafta boyunca tüm alanlardaki çalışmalarını durdururken doğrudan indirgeme işlemlerini 75 gün boyunca devre dışı bırakacak.

Acindar yıllık 1,7 milyon mt üretim kapasitesine sahip olsa da 2024 yılında 1 milyon mt’un biraz üzerinde üretim yapılması bekleniyordu. Bu beklenti, son gelişmeler ışığında 700.000 mt’un altında olarak güncellendi. Şirket Covid-19 salgını sırasında bile 870.000 mt üretim yapmıştı.

Şirkete yakın kaynaklar, özel piyasa oyuncularından gelen talebin kısa vadede toparlanması beklenmediği için şirketin faaliyetlerine devam edebilmek adına dış piyasalara yaptığı satışları artırması gerektiğini ifade etti.