Arjantin'in ham çelik üretimi 2026'nın Haziran ayında aylık %13,3 düştü

Arjantin Çelik Birliği Acero Argentino (AA), ülkenin ham çelik üretiminin Haziran ayında Mayıs ayındaki 399.400 mt seviyesine kıyasla 346.300 mt olarak kaydedildiğini açıkladı.

Aynı karşılaştırma döneminde sıcak rulo sac üretimi %0,3 artışla 192.600 mt, soğuk rulo sac üretimi %0,7 artışla 103.200 mt seviyesine yükselirken, uzun mamul üretimi %3,4 düşüşle 129.300 mt oldu.

Haziran 2025 ile karşılaştırıldığında ham çelik üretimi %8,2, sıcak rulo sac üretimi %17,6, soğuk rulo sac üretimi %9,2 ve uzun mamul üretimi %31,1 arttı.

AA tarafından yapılan açıklamada, ekonomik faaliyetin ağırlıklı olarak enerji ve lojistik altyapısıyla bağlantılı projelerden destek almaya devam ettiği, tarım makineleri ve ulaşım sektörlerinin ise nispeten istikrarlı bir performans sergilediği belirtildi. Buna karşılık inşaat, otomotiv, beyaz eşya ve ambalaj sektörleri zayıf tüketimin yanı sıra sektöre özgü diğer dinamiklerden olumsuz etkilenmeye devam ediyor.

Bunlara ek olarak özellikle Çin menşeli çelik ithalatının giderek artan baskısı yerli üretim üzerindeki rekabeti yoğunlaştırırken yerel değer zincirinin gelişimini de olumsuz etkiliyor.