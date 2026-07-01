Arjantin’in çelik üretimi 2026’nın Mayıs ayında tüm kalemlerde arttı

Arjantin Çelik Birliği Acero Argentino (AA), ülkenin ham çelik üretiminin Mayıs ayında Nisan ayında kaydedilen 387.400 mt seviyesine kıyasla 399.400 mt seviyesine ulaştığını bildirdi.

Aynı karşılaştırmalı bazda sıcak rulo sac üretimi %48,5 artışla 192.000 mt seviyesine yükselirken, soğuk rulo sac üretimi %8,5 artışla 102.500 mt ve uzun mamul üretimi %6,1 artışla 133.800 mt seviyesinde yer aldı.

Mayıs 2025 ile karşılaştırıldığında, veriler ham çelik üretiminin %14 ve sıcak rulo sac üretiminin %4,7 arttığını, soğuk rulo sac üretiminin %9,8 ve uzun mamul üretiminin %9,8 düştüğünü gösterdi.

AA yaptığı açıklamada çelik tüketen sektörlerdeki dinamiklerin birbirinden farklılaşmaya devam ettiğini, enerji ve tarım sektörlerinin efektif çelik talebinin ana itici güçleri olmayı sürdürdüğünü, diğer sektörlerde ise daha ılımlı bir seyir izlendiğini belirtti. Açıklamaya göre inşaat sektörü düşük çelik yoğunluklu işlerle bağlantılı özel sektör projelerine odaklanırken, otomotiv sektöründe artan satışlara rağmen yerel üretim ithalattan olumsuz etkileniyor.

AA ayrıca yerel çelik talebinin, özellikle Çin’den adil olmayan piyasa koşulları altında yapılan ithalat nedeniyle zayıf kalmaya devam ettiğini ve belediye, eyalet ve federal düzeydeki vergi yapısının yerel katma değer oluşumunda olumsuz rol oynadığını ekledi.