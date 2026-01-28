Arjantin’in ham çelik üretimi 2025’in Aralık ayında aylık bazda düşerken, 2025 yılı verileri yukarı yönlü

Arjantin Çelik Birliği Acero Argentino tarafından yayımlanan verilere göre ülkenin ham çelik üretimi 2025’in Aralık ayında, Kasım ayında kaydedilen 374.900 mt seviyesine kıyasla 288.800 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda sıcak rulo sac üretimi aylık %7,1 düşüşle 190.600 mt, soğuk rulo sac üretimi aylık %21 artışla 100.100 mt ve uzun mamul üretimi aylık %23,8 düşüşle 98.300 mt seviyelerinde kaydedildi.

Yıllık bazda ise ham çelik üretimi %11,7, sıcak rulo sac üretimi %31,8, soğuk rulo sac üretimi %11,4 ve uzun mamul üretimi %18,4 artış gösterdi.

2025 yılının tamamı ele alındığında ham çelik üretimi 2024’e kıyasla %4,2 artışla 4 milyon mt olurken, sıcak rulo sac üretimi %16,5 artışla 2,1 milyon mt, soğuk rulo sac üretimi %15,5 artışla 1,17 milyon mt ve uzun mamul üretimi %3,6 düşüşle 1,46 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Birliğe göre kamu inşaatı sektörü zayıf seyretmeye devam ediyor. Bununla birlikte otomotiv sektöründe üretim 2025’in Aralık ayında Kasım’a kıyasla %30,3 düşüş kaydederken, yılın tamamı için 2024’e kıyasla %3,1 düşüş gösterdi.

Makine ve ekipman sektörü yılı aşağı yönlü tamamlarken, yılın tamamı için hafif artış gözlendi.

Beyaz eşya ve ambalaj gibi hane tüketimi ile ilgili sektörler ise düşük üretim ve yüksek ithalatın baskısı altında kalmaya devam ediyor.