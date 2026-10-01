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Arjantin'in ham çelik üretimi 2026'nın Ağustos ayında aylık %2,9 geriledi

Perşembe, 01 Ekim 2026 10:10:13 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Arjantin Çelik Birliği (Acero Argentino - AA), ülkenin ham çelik üretiminin Ağustos ayında Temmuz ayında kaydedilen 377.500 mt seviyesinden 366.700 mt seviyesine gerilediğini açıkladı.

Aylık bazda sıcak rulo sac üretimi %15,6 artışla 199.200 mt ve soğuk rulo sac üretimi %28,4 artışla 105.100 mt seviyesine yükselirken, uzun mamul üretimi %15,1 düşüşle 124.900 mt seviyesine geriledi.

2025'in aynı ayı ile karşılaştırıldığında ham çelik üretimi %1 azalırken, sıcak rulo sac üretimi %9,6, soğuk rulo sac üretimi %4,7 ve uzun mamul üretimi %0,8 arttı.

AA tarafından yapılan açıklamada Arjantin'de sanayi faaliyetlerinin neredeyse yalnızca enerji, tarım ve madencilik sektörlerinden destek almaya devam ettiği, inşaat, otomotiv ve beyaz eşya sektörlerinin ise zayıf iç tüketim nedeniyle durgun seyrettiği ve bu durumun sanayinin büyük bölümünde yüksek atıl kapasiteye yol açtığı belirtildi.

Bu tabloyu daha da ağırlaştıran bir unsur olarak özellikle Çin'den yapılan ithalatın tüm değer zinciri üzerindeki baskısının arttığına dikkat çekilirken, söz konusu baskının Çin'in dünya genelinde antidamping şikâyetlerine konu olan devasa üretim kapasitesi fazlasından ve düşük fiyatlarından kaynaklandığı ifade edildi.

AA, ABD, AB ve İngiltere'nin sübvansiyonlu Çin ihracatındaki artışa karşı değer zincirlerini korumak amacıyla gümrük vergisi artışları, antidamping önlemleri, korunma önlemleri ve telafi edici vergiler dahil olmak üzere ticaret savunma mekanizmalarını güçlendirmeye devam ettiğini aktardı.

Bu kapsamda Meksika'nın Çin çıkışlı çelik ürünlerine yönelik %103'e varan vergilerle sonuçlanabilecek antidamping soruşturmalarını ilerlettiği, Brezilya'nın ise yerli sanayisini korumak amacıyla belirli çelik ürünlerine hâlihazırda yaklaşık %100 oranında antidamping vergisine karşılık gelen, 700$/mt seviyesine varan önlemler uyguladığı belirtildi.

Etiketler: Ham Çelik Hammaddeler Arjantin Güney Amerika Çelik Üretimi 
LuizCompagnoni
Luiz Compagnoni
Editör
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Makine mühendisliği geçmişime dayanan uzmanlığımla, son 20 yıldır Latin Amerika çelik sektörünü demir cevherinden nihai mamullere kadar tüm süreçleriyle takip ediyor ve analiz ediyorum.

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