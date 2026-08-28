Arjantin'in ham çelik üretimi 2026'nın Temmuz ayında aylık %9 arttı

Arjantin Çelik Birliği Acero Argentino (AA) tarafından yayımlanan verilere göre ülkenin ham çelik üretimi Temmuz ayında Haziran ayındaki 346.300 mt seviyesinden 377.500 mt seviyesine yükseldi.

Aylık bazda sıcak rulo sac üretimi %10,6 düşüşle 172.200 mt ve soğuk rulo sac üretimi %20,7 düşüşle 81.800 mt olurken, uzun mamul üretimi %13,7 artışla 147.000 mt seviyesinde kaydedildi.

2025 yılının Temmuz ayına kıyasla ham çelik üretimi %15,3, sıcak rulo sac üretimi %15,4 ve uzun mamul üretimi %14,6 artarken, soğuk rulo sac üretimi %20,7 düştü.

AA tarafından yapılan açıklamada sanayi faaliyetlerinin neredeyse tamamen enerji ve tarım sektörlerindeki büyümeden destek bulmaya devam ettiği, madencilik sektörünün ise daha sınırlı katkı sağladığı belirtildi. Buna karşılık inşaat, otomotiv ve beyaz eşya sektörleri, zayıf yerel tüketim ve sanayinin büyük bölümündeki yüksek atıl kapasite nedeniyle durgun seyrini sürdürüyor.

Bu durum özellikle Çin çıkışlı ürünler olmak üzere tüm değer zincirinde artan ithalat baskısıyla daha da ağırlaşıyor. Çin'deki önemli üretim kapasitesi fazlası ve düşük fiyatlar, dünya genelindeki piyasalarda antidamping soruşturmalarına yol açıyor.

AA'ya göre enerji sektörü çelik talebinin başlıca itici gücü olmaya devam ediyor. Vaca Muerta gaz sahalarındaki yüksek faaliyet seviyeleri, sondaj ekipmanı filolarının yoğun kullanımı ve taşıma altyapısına yönelik kapasite artırımları dikişsiz boru ve özel çelik talebini desteklemeyi sürdürüyor. Yeni projeler ve hidrokarbon üretimine bağlı altyapı yatırımlarındaki büyümenin desteğiyle sektöre ilişkin görünüm oldukça olumlu seyrediyor.

Tarım makineleri sektöründe ise segmentler arasında farklı bir performans gözleniyor. AA, özellikle biçerdöver ve belirli ekipmanların satışlarında dönemsel bir toparlanma kaydedilirken, traktör ve ekim makinelerine yönelik talebin daha temkinli seyrettiğini aktardı.