ArcelorMittal Acindar dört tesisindeki üretimi geçici olarak durduracak

Yerel basında çıkan haberlere göre Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal’in bağlı kuruluşu Arjantin merkezli çelik üreticisi Acindar, dört tesisindeki faaliyetlerini geçici olarak durdurmayı planlıyor. Santa Fe, Buenos Aires, Rosario ve San Luis’te yer alan tesislerdeki duruş, ülkedeki resesyon ve %250’yi aşan yüksek enflasyonun etkisiyle azalan satışlardan kaynaklanıyor.
18 Mart ve 15 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek duruşla, üretimin mevcut satış seviyelerine göre yeniden ayarlanması hedefleniyor. Son aylarda yerel talepteki düşüş nedeniyle şirketin satışlarının %35-40 oranında azaldığı bildirildi.