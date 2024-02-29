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ArcelorMittal Acindar dört tesisindeki üretimi geçici olarak durduracak

Perşembe, 29 Şubat 2024 10:39:54 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Yerel basında çıkan haberlere göre Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal’in bağlı kuruluşu Arjantin merkezli çelik üreticisi Acindar, dört tesisindeki faaliyetlerini geçici olarak durdurmayı planlıyor. Santa Fe, Buenos Aires, Rosario ve San Luis’te yer alan tesislerdeki duruş, ülkedeki resesyon ve %250’yi aşan yüksek enflasyonun etkisiyle azalan satışlardan kaynaklanıyor.

18 Mart ve 15 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek duruşla, üretimin mevcut satış seviyelerine göre yeniden ayarlanması hedefleniyor. Son aylarda yerel talepteki düşüş nedeniyle şirketin satışlarının %35-40 oranında azaldığı bildirildi.


Etiketler: Arjantin Güney Amerika Çelik Üretimi ArcelorMittal 

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