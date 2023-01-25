Acciaierie d’Italia 2023 ve 2024 yıllarına yönelik üretim hedeflerini açıkladı

Çarşamba, 25 Ocak 2023 14:59:20 (GMT+3) | İstanbul

Basında çıkan haberlere göre İtalyan çelik üreticisi Acciaierie d’Italia 2023 yılında 4 milyon mt ve 2024 yılında 5 milyon mt ham çelik üretmeyi hedefliyor.

Şirketin CEO’su Lucia Morselli Cenova’da bulunan haddehanede üretimi artırmayı planladıklarını belirtti. Ayrıca şirket uzun yıllardır askıda olan 5 No’lu yüksek fırınını da yenileyecek.

Öte yandan SteelOrbis'in edindiği bilgilere göre, şirket karbondan arındırma hedefleri kapsamında Taranto’da bulunan sıcak işleme tesisinde elektrik ark ocakları kuracak. Morselli tesiste sıvı çelik ve soğuk haddelenmiş ürün üretiminin devam edeceğini ifade etti.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, üretim kapasitesini 5,7 milyon mt’a yükseltme planlarının aksine geçtiğimiz yılın sonunda şirketin üretim hacmi 3 milyon mt’un hafifçe üzerindeki seviyelerde kaydedilmişti.