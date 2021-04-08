ABD’nin soğuk sac ithalatı Şubat ayında %81,1 arttı

Perşembe, 08 Nisan 2021 09:55:30 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, bu yılın Şubat ayında ABD’nin soğuk sac ithalatı Ocak ayına göre %81,1 ve 2020 yılının Şubat ayına kıyasla %24,3 artışla 97.875 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Ocak ayında kaydedilen 45,9 milyon $’a ve önceki yılın Şubat ayında kaydedilen 65,6 milyon $’a kıyasla 90,8 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Şubat ayında, ABD’nin en fazla soğuk sac ithalatı yaptığı ülke, Ocak ayında yapılan 41.921 mt’a ve önceki yılın Şubat ayında yapılan 37.846 mt’a kıyasla 40.226 mt ithalat yapılan Kanada oldu. Kanada’yı 15.537 mt ile Avustralya, 8.469 mt ile İsveç, 8.248 mt ile Almanya ve 7.864 mt ile Meksika takip etti.