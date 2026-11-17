ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre bu yılın Eylül ayında ABD'nin çelik ihracatı aylık %2,9 düşüş ve yıllık %3,5 artışla 557.664 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 1,17 milyar $'a ve 2025 yılının Eylül ayında kaydedilen 1,05 milyar $'a kıyasla 1,18 milyar $ oldu.

Söz konusu ayda ABD'nin Meksika'ya yaptığı çelik ihracatı aylık %1 düşüş ve yıllık %26,4 artışla 362.182 mt olurken, Kanada'ya yapılan ihracat aylık %7,2 ve yıllık %23,1 düşüşle 166.423 mt seviyesinde kaydedildi.

Eylül ayında ABD'nin en fazla çelik ihracatı yaptığı diğer ülkeler 4.368 mt ile Çin, 1.889 mt ile Hindistan ve 1.481 mt ile Namibya oldu.

Ayrıca Eylül ayında ABD'nin en fazla ihraç ettiği ürünler 94.689 mt ile galvanizli sac, 71.771 mt ile boyuna kesme levha, 67.094 mt ile soğuk sac, 51.486 mt ile sıcak sac ve 39.095 mt ile rulo levha oldu.