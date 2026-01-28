 |  Giriş 
ABD’nin çelik ihracatı 2025’in Eylül ayında %11,4 artış kaydetti

Çarşamba, 28 Ocak 2026 10:09:51 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre geçtiğimiz yılın Eylül ayında ülkenin aylık çelik ihracatı, bir önceki aya kıyasla %11,4 artış ve yıllık %13 düşüşle 600.377 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 1,12 milyar $’a ve 2024 yılının Eylül ayında kaydedilen 1,19 milyar $’a kıyasla 1,05 milyar $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin Meksika’ya yaptığı çelik ihracatı aylık %12,7 artış ve yıllık %17,4 düşüşle 322.959 mt olurken, Kanada’ya yapılan ihracat ise aylık %10 artış ve yıllık %2,7 düşüşle 238.191 mt seviyesinde kaydedildi.

Eylül ayında ABD’nin en fazla çelik ihracatı yaptığı diğer ülkeler, 4.516 mt ile Çin, 2.317 mt ile Hindistan ve 1.926 mt ile Bahamalar oldu.

Ayrıca Eylül ayında ABD’nin en fazla ihracat yaptığı ürünler, 104.902 mt ile galvanizli sac, 49.075 mt ile sıcak sac, 86.044 mt ile boyuna kesme levha, 49.334 mt ile soğuk sac ve 22.567 mt ile rulo levha oldu.


