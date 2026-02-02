ABD’nin çelik ihracatı 2025’in Ekim ayında %11,4 artış kaydetti

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre geçtiğimiz yılın Ekim ayında ülkenin aylık çelik ihracatı, bir önceki aya kıyasla %11,4 artış ve yıllık %11 düşüşle 600.376 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 1,12 milyar $’a ve 2024 yılının Ekim ayında kaydedilen 1,15 milyar $’a kıyasla 1,12 milyar $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin Meksika’ya yaptığı çelik ihracatı aylık %12,7 artış ve yıllık %17,3 düşüşle 322.959 mt olurken, Kanada’ya yapılan ihracat ise aylık %10 artış ve yıllık %2,7 düşüşle 238.191 mt seviyesinde kaydedildi.

Ekim ayında ABD’nin en fazla çelik ihracatı yaptığı diğer ülkeler, 4.516 mt ile Brezilya, 3.664 mt ile Çin ve 2.970 mt ile Belçika oldu.

Ayrıca Ekim ayında ABD’nin en fazla ihracat yaptığı ürünler, 119.740 mt ile galvanizli sac, 48.518 mt ile sıcak sac, 67.012 mt ile boyuna kesme levha, 73.912 mt ile soğuk sac ve 33.820 mt ile rulo levha oldu.