ABD’nin çelik ihracatı 2025’in Aralık ayında %16,6 geriledi

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre geçtiğimiz yılın Aralık ayında ülkenin aylık çelik ihracatı, bir önceki aya kıyasla %16,6 ve yıllık %23,4 düşüşle 425.735 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 958,78 milyon $’a ve 2024 yılının Aralık ayında kaydedilen 969,34 milyon $’a kıyasla 844,38 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin Meksika’ya yaptığı çelik ihracatı aylık %17,2 ve yıllık %17,4 düşüşle 248.063 mt olurken, Kanada’ya yapılan ihracat ise aylık %11,8 ve yıllık %31,2 düşüşle 149.222 mt seviyesinde kaydedildi.

Aralık ayında ABD’nin en fazla çelik ihracatı yaptığı diğer ülkeler, 4.392 mt ile Brezilya, 2.242 mt ile Hindistan ve 1.635 mt ile Çin oldu.

Ayrıca Aralık ayında ABD’nin en fazla ihracat yaptığı ürünler, 74.696 mt ile galvanizli sac, 36.182 mt ile sıcak sac, 61.332 mt ile boyuna kesme levha, 38.746 mt ile soğuk sac ve 23.434 mt ile rulo levha oldu.