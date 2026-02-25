 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > ABD’nin...

ABD’nin çelik ihracatı 2025’in Aralık ayında %16,6 geriledi

Çarşamba, 25 Şubat 2026 16:16:11 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre geçtiğimiz yılın Aralık ayında ülkenin aylık çelik ihracatı, bir önceki aya kıyasla %16,6 ve yıllık %23,4 düşüşle 425.735 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 958,78 milyon $’a ve 2024 yılının Aralık ayında kaydedilen 969,34 milyon $’a kıyasla 844,38 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin Meksika’ya yaptığı çelik ihracatı aylık %17,2 ve yıllık %17,4 düşüşle 248.063 mt olurken, Kanada’ya yapılan ihracat ise aylık %11,8 ve yıllık %31,2 düşüşle 149.222 mt seviyesinde kaydedildi.

Aralık ayında ABD’nin en fazla çelik ihracatı yaptığı diğer ülkeler, 4.392 mt ile Brezilya, 2.242 mt ile Hindistan ve 1.635 mt ile Çin oldu.

Ayrıca Aralık ayında ABD’nin en fazla ihracat yaptığı ürünler, 74.696 mt ile galvanizli sac, 36.182 mt ile sıcak sac, 61.332 mt ile boyuna kesme levha, 38.746 mt ile soğuk sac ve 23.434 mt ile rulo levha oldu.


Etiketler: Levha Sıcak Sac Soğuk Sac Galvanizli Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

ABD’nin çelik ihracatı 2025’in Ekim ayında %11,4 artış kaydetti

02 Şub | Çelik Haberler

ABD’nin çelik ihracatı 2025’in Eylül ayında %11,4 artış kaydetti

28 Oca | Çelik Haberler

ABD’nin çelik ihracatı 2025’in Ağustos ayında %3,6 arttı

08 Ara | Çelik Haberler

ABD’nin çelik ihracatı 2025’in Mayıs ayında %9,8 arttı

16 Tem | Çelik Haberler

ABD’nin çelik ihracatı Ocak ayında %23,1 arttı

10 Mar | Çelik Haberler

ABD’nin çelik ihracatı Aralık ayında %15,1 azaldı

10 Şub | Çelik Haberler

ABD’nin çelik ihracatı Kasım ayında neredeyse değişmedi

10 Oca | Çelik Haberler

ABD’nin çelik ihracatı Ekim ayında %3,6 azaldı

08 Ara | Çelik Haberler

ABD’nin çelik ihracatı Eylül ayında %9,7 azaldı

09 Kas | Çelik Haberler

ABD’nin çelik ihracatı Ağustos ayında %7,9 arttı

07 Eki | Çelik Haberler

Pazaryeri Teklifleri

Sıcak Haddelenmiş Levha
Kalınlık:  1 - 20 mm
Genişlik:  1.000 - 1.500 mm
Boy:  2.000 - 6.000 mm
ERGEN ZIRAAT MAK. SAN. TIC. LTD.STI.
Teklifi Gör
Sıcak Haddelenmiş Kalın Levha
Kalınlık:  20 - 100 mm
Genişlik:  1.000 - 2.000 mm
Boy:  2.000 - 6.000 mm
ERGEN ZIRAAT MAK. SAN. TIC. LTD.STI.
Teklifi Gör
Soğuk Haddelenmiş Sac Paket
Kalınlık:  0,25 - 2 mm
Genişlik:  1.000 - 1.500 mm
Boy:  2.000 - 3.000 mm
ERGEN ZIRAAT MAK. SAN. TIC. LTD.STI.
Teklifi Gör




iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis