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ABD’nin çelik ihracatı 2026’nın Nisan ayında %1,7 artış kaydetti

Pazartesi, 15 Haziran 2026 14:18:23 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre bu yılın Nisan ayında ülkenin aylık çelik ihracatı, bir önceki aya kıyasla %1,7 ve yıllık %15,6 artışla 606.967 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Mart ayında kaydedilen 1,14 milyar $’a ve 2025 yılının Nisan ayında kaydedilen 1,04 milyar $’a kıyasla 1,14 milyar $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin Meksika’ya yaptığı çelik ihracatı aylık %6,9 ve yıllık %22,9 artışla 399.602 mt olurken, Kanada’ya yapılan ihracat ise aylık %4,6 düşüş ve yıllık %8,7 artışla 179.718 mt seviyesinde kaydedildi.

Nisan ayında ABD’nin en fazla çelik ihracatı yaptığı diğer ülkeler, 3.902 mt ile Çin, 1.791 mt ile Hindistan ve 1.768 mt ile İngiltere oldu.

Ayrıca Nisan ayında ABD’nin en fazla ihracat yaptığı ürünler, 100.047 mt ile galvanizli sac, 51.117 mt ile sıcak sac, 71.873 mt ile boyuna kesme levha, 66.778 mt ile soğuk sac ve 43.819 mt ile rulo levha oldu.


Etiketler: Sıcak Sac Levha Soğuk Sac Galvanizli Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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