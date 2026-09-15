ABD'nin çelik ihracatı 2026'nın Temmuz ayında aylık %8,2 düştü

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre bu yılın Temmuz ayında ABD'nin çelik ihracatı aylık %8,2 düşüş ve yıllık %4,6 artışla 591.264 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Haziran ayında kaydedilen 1,3 milyar $'a ve 2025 yılının Temmuz ayında kaydedilen 1,1 milyar $'a kıyasla 1,2 milyar $ oldu.

Söz konusu ayda ABD'nin Meksika'ya yaptığı çelik ihracatı aylık %12,1 düşüş ve yıllık %8,4 artışla 369.742 mt olurken, Kanada'ya yapılan ihracat aylık %6,9 ve yıllık %2,5 düşüşle 181.625 mt seviyesinde kaydedildi.

Temmuz ayında ABD'nin en fazla çelik ihracatı yaptığı diğer ülkeler 4.870 mt ile Çin, 3.827 mt ile Surinam ve 3.063 mt ile Brezilya oldu.

Ayrıca Temmuz ayında ABD'nin en fazla ihraç ettiği ürünler 106.310 mt ile galvanizli sac, 86.507 mt ile boyuna kesme levha, 63.289 mt ile soğuk sac, 45.640 mt ile sıcak sac ve 34.809 mt ile rulo levha oldu.