ABD'nin çelik ihracatı 2026'nın Ağustos ayında %2,9 düştü

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre bu yılın Ağustos ayında ABD'nin çelik ihracatı aylık %2,9 ve yıllık %1,9 düşüşle 574.233 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 1,2 milyar $'a ve 2025 yılının Ağustos ayında kaydedilen 1,1 milyar $'a kıyasla 1,2 milyar $ oldu.

Söz konusu ayda ABD'nin Meksika'ya yaptığı çelik ihracatı aylık %1,1 düşüş ve yıllık %6,8 artışla 365.858 mt olurken, Kanada'ya yapılan ihracat aylık %1,2 ve yıllık %7,6 düşüşle 179.373 mt seviyesinde kaydedildi.

Ağustos ayında ABD'nin en fazla çelik ihracatı yaptığı diğer ülkeler 2.805 mt ile Çin, 1.766 mt ile Avustralya ve 1.683 mt ile Brezilya oldu.

Ayrıca Ağustos ayında ABD'nin en fazla ihraç ettiği ürünler 102.725 mt ile galvanizli sac, 75.634 mt ile boyuna kesme levha, 66.007 mt ile soğuk sac, 45.869 mt ile sıcak sac ve 40.310 mt ile rulo levha oldu.