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ABD'nin çelik ihracatı 2026'nın Ağustos ayında %2,9 düştü

Çarşamba, 14 Ekim 2026 09:53:14 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre bu yılın Ağustos ayında ABD'nin çelik ihracatı aylık %2,9 ve yıllık %1,9 düşüşle 574.233 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 1,2 milyar $'a ve 2025 yılının Ağustos ayında kaydedilen 1,1 milyar $'a kıyasla 1,2 milyar $ oldu.

Söz konusu ayda ABD'nin Meksika'ya yaptığı çelik ihracatı aylık %1,1 düşüş ve yıllık %6,8 artışla 365.858 mt olurken, Kanada'ya yapılan ihracat aylık %1,2 ve yıllık %7,6 düşüşle 179.373 mt seviyesinde kaydedildi.

Ağustos ayında ABD'nin en fazla çelik ihracatı yaptığı diğer ülkeler 2.805 mt ile Çin, 1.766 mt ile Avustralya ve 1.683 mt ile Brezilya oldu.

Ayrıca Ağustos ayında ABD'nin en fazla ihraç ettiği ürünler 102.725 mt ile galvanizli sac, 75.634 mt ile boyuna kesme levha, 66.007 mt ile soğuk sac, 45.869 mt ile sıcak sac ve 40.310 mt ile rulo levha oldu.

Etiketler: Levha Soğuk Sac Galvanizli Sıcak Sac Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 
BerkArslan
Berk Arslan
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Illinois Üniversitesi Finans bölümünden mezun olduktan sonra, Northeastern Illinois Üniversitesi'nde İki Dilli ve Çok Kültürlü Eğitim üzerine, ardından da Moody Bible Institute'ta İlahiyat alanında yüksek lisans derecelerimi tamamladım. 2019 yılından bu yana demir çelik sektöründe yer almakta ve uzun ürünlere odaklanmaktayım. Şu anda Meksika nihai uzun ürün piyasasına yönelik içerikler üretmekte, Kuzey Amerika çelik pazarındaki dinamikleri ve gelişmeleri analiz etmekteyim.

Pazaryeri Teklifleri

Magneliz Rulo Sac

Kalınlık 1,5 - 3 mm
Genişlik 1.250 mm
  S350GD ZM310 - S420GD ZM420
Tedarikçi NEHIR GALVANIZ METAL LTD. STI.
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Sıcak Daldırma Galv. Rulo

Kalınlık 2 mm
Genişlik 1.070 mm
Rulo  R
  EN-S350GD +ZM310
Tedarikçi CEPAS GALVANIZ DEM.CEL. MADEN INS.NAK.TIC.SAN.A.S.
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Soğuk Haddelenmiş Sac Paket

Kalınlık 0,6 mm
Genişlik 1.000 mm
Boy 2.000 mm
 
Tedarikçi HAKAN SAC METAL
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