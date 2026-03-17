 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > ABD’nin...

ABD’nin çelik ihracatı 2026’nın Ocak ayında %32,6 artış kaydetti

Salı, 17 Mart 2026 14:54:30 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre bu yılın Ocak ayında ülkenin aylık çelik ihracatı, bir önceki aya kıyasla %32,6 artış ve yıllık %20,2 düşüşle 564.864 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 844,38 milyon $’a ve 2025 yılının Ocak ayında kaydedilen 1,18 milyar $’a kıyasla 1,04 milyar $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin Meksika’ya yaptığı çelik ihracatı aylık %31,2 artış ve yıllık %9,2 düşüşle 325.593 mt olurken, Kanada’ya yapılan ihracat ise aylık %39,7 artış ve yıllık %33 düşüşle 208.498 mt seviyesinde kaydedildi.

Ocak ayında ABD’nin en fazla çelik ihracatı yaptığı diğer ülkeler, 3.502 mt ile Çin, 1.974 mt ile Belçika ve 1.533 mt ile Hindistan oldu.

Ayrıca Ocak ayında ABD’nin en fazla ihracat yaptığı ürünler, 110.145 mt ile galvanizli sac, 51.270 mt ile sıcak sac, 69.685 mt ile boyuna kesme levha, 64.926 mt ile soğuk sac ve 38.747 mt ile rulo levha oldu.


Etiketler: Levha Soğuk Sac Sıcak Rulo Sac Soğuk Rulo Sac Galvanizli Sıcak Sac Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Romanya’da yassı mamul fiyatları tatil öncesinde yatay

03 May | Yassı Ürünler ve Slab

Romanya’da yassı mamul tüccarları sıcak sac fiyatlarını düşürse de üreticilerin teklifleri yatay

04 Nis | Yassı Ürünler ve Slab

Romanya’da yassı mamul fiyatları cansız talep nedeniyle yatay

29 Mar | Yassı Ürünler ve Slab

Romanya’da yerel yassı mamul fiyatları yaklaşan tatilin etkisiyle sabit kaldı

30 Kas | Yassı Ürünler ve Slab

Romanya’da yerel yassı mamul fiyatları yatay seyretse de artış bekleniyor

10 Kas | Yassı Ürünler ve Slab

Romanyalı yassı mamul üreticisi fiyatlarını sabit tutarken, tüccarlar aşağı çekti

28 Tem | Yassı Ürünler ve Slab

Baosteel Şubat ayı için yerel sıcak rulo sac fiyatlarını 14$/mt artırdı

03 Oca | Yassı Ürünler ve Slab

Baosteel Ocak ayı için yerel sıcak rulo sac fiyatlarını 28,7$/mt artırdı

13 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Nucor yerel levha fiyatlarını düşürdü fakat sıcak ve soğuk rulo sac ile galvanizli sac fiyatlarını artırdı

02 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Baosteel Kasım ayı için yerel sıcak rulo sac fiyatlarını değiştirmedi

11 Eki | Yassı Ürünler ve Slab

iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis