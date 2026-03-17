ABD’nin çelik ihracatı 2026’nın Ocak ayında %32,6 artış kaydetti

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre bu yılın Ocak ayında ülkenin aylık çelik ihracatı, bir önceki aya kıyasla %32,6 artış ve yıllık %20,2 düşüşle 564.864 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 844,38 milyon $’a ve 2025 yılının Ocak ayında kaydedilen 1,18 milyar $’a kıyasla 1,04 milyar $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin Meksika’ya yaptığı çelik ihracatı aylık %31,2 artış ve yıllık %9,2 düşüşle 325.593 mt olurken, Kanada’ya yapılan ihracat ise aylık %39,7 artış ve yıllık %33 düşüşle 208.498 mt seviyesinde kaydedildi.

Ocak ayında ABD’nin en fazla çelik ihracatı yaptığı diğer ülkeler, 3.502 mt ile Çin, 1.974 mt ile Belçika ve 1.533 mt ile Hindistan oldu.

Ayrıca Ocak ayında ABD’nin en fazla ihracat yaptığı ürünler, 110.145 mt ile galvanizli sac, 51.270 mt ile sıcak sac, 69.685 mt ile boyuna kesme levha, 64.926 mt ile soğuk sac ve 38.747 mt ile rulo levha oldu.