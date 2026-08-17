ABD'nin çelik ihracatı 2026'nın Haziran ayında aylık %6,8 arttı

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre bu yılın Haziran ayında ABD'nin aylık çelik ihracatı bir önceki aya kıyasla %6,8 ve yıllık %14,9 artışla 644.322 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Mayıs ayında kaydedilen 1,16 milyar $'a ve 2025 yılının Haziran ayında kaydedilen 1,08 milyar $'a kıyasla 1,26 milyar $ oldu.

Söz konusu ayda ABD'nin Meksika'ya yaptığı çelik ihracatı aylık %8,8 ve yıllık %27,8 artışla 420.456 mt olurken, Kanada'ya yapılan ihracat ise aylık %6,5 artış ve yıllık %1,9 düşüşle 195.126 mt seviyesinde kaydedildi.

Haziran ayında ABD'nin en fazla çelik ihracatı yaptığı diğer ülkeler 2.800 mt ile Çin, 2.042 mt ile Bahamalar ve 1.669 mt ile Hindistan oldu.

Ayrıca Haziran ayında ABD'nin en fazla ihraç ettiği ürünler 110.462 mt ile galvanizli sac, 61.372 mt ile sıcak sac, 80.974 mt ile boyuna kesme levha, 76.098 mt ile soğuk sac ve 50.577 mt ile rulo levha oldu.