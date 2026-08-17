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ABD'nin çelik ihracatı 2026'nın Haziran ayında aylık %6,8 arttı

Pazartesi, 17 Ağustos 2026 10:46:25 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre bu yılın Haziran ayında ABD'nin aylık çelik ihracatı bir önceki aya kıyasla %6,8 ve yıllık %14,9 artışla 644.322 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Mayıs ayında kaydedilen 1,16 milyar $'a ve 2025 yılının Haziran ayında kaydedilen 1,08 milyar $'a kıyasla 1,26 milyar $ oldu.

Söz konusu ayda ABD'nin Meksika'ya yaptığı çelik ihracatı aylık %8,8 ve yıllık %27,8 artışla 420.456 mt olurken, Kanada'ya yapılan ihracat ise aylık %6,5 artış ve yıllık %1,9 düşüşle 195.126 mt seviyesinde kaydedildi.

Haziran ayında ABD'nin en fazla çelik ihracatı yaptığı diğer ülkeler 2.800 mt ile Çin, 2.042 mt ile Bahamalar ve 1.669 mt ile Hindistan oldu.

Ayrıca Haziran ayında ABD'nin en fazla ihraç ettiği ürünler 110.462 mt ile galvanizli sac, 61.372 mt ile sıcak sac, 80.974 mt ile boyuna kesme levha, 76.098 mt ile soğuk sac ve 50.577 mt ile rulo levha oldu.

BerkArslan
Berk Arslan
Editör

Illinois Üniversitesi Finans bölümünden mezun olduktan sonra, Northeastern Illinois Üniversitesi'nde İki Dilli ve Çok Kültürlü Eğitim üzerine, ardından da Moody Bible Institute'ta İlahiyat alanında yüksek lisans derecelerimi tamamladım. 2019 yılından bu yana demir çelik sektöründe yer almakta ve uzun ürünlere odaklanmaktayım. Şu anda Meksika nihai uzun ürün piyasasına yönelik içerikler üretmekte, Kuzey Amerika çelik pazarındaki dinamikleri ve gelişmeleri analiz etmekteyim.


Etiketler: Sıcak Sac Soğuk Sac Galvanizli Levha Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

Pazaryeri Teklifleri

Soğuk Haddelenmiş Sac Paket
Kalınlık:  0,6 mm
Genişlik:  1.000 mm
Boy:  2.000 mm
HAKAN SAC METAL
Teklifi Gör
Soğuk Haddelenmiş Sac Paket
Kalınlık:  0,6 mm
Genişlik:  1.200 mm
Boy:  2.400 mm
HAKAN SAC METAL
Teklifi Gör
Soğuk Haddelenmiş Sac Paket
Kalınlık:  0,6 mm
Genişlik:  756 mm
Boy:  1.955 mm
HAKAN SAC METAL
Teklifi Gör

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