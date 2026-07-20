ABD’nin çelik ihracatı 2026’nın Mayıs ayında %0,6 düştü

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre bu yılın Mayıs ayında ülkenin aylık çelik ihracatı, bir önceki aya kıyasla %0,6 düşerken yıllık %4,6 artışla 603.097 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Nisan ayında kaydedilen 1,15 milyar $’a ve 2025 yılının Mayıs ayında kaydedilen 1,08 milyar $’a kıyasla 1,16 milyar $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin Meksika’ya yaptığı çelik ihracatı aylık %3,3 düşüş ve yıllık %15,3 artışla 386.485 mt olurken, Kanada’ya yapılan ihracat ise aylık %2 artış ve yıllık %7,8 düşüşle 183.251 mt seviyesinde kaydedildi.

Mayıs ayında ABD’nin en fazla çelik ihracatı yaptığı diğer ülkeler 5.346 mt ile Çin, 2.327 mt ile Brezilya ve 1.713 mt ile Avustralya oldu.

Ayrıca Mayıs ayında ABD’nin en fazla ihraç ettiği ürünler 110.894 mt ile galvanizli sac, 47.123 mt ile sıcak sac, 74.806 mt ile boyuna kesme levha, 67.067 mt ile soğuk sac ve 42.913 mt ile rulo levha oldu.