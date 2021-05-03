ABD’nin soğuk sac ithalatı Mart ayında %5,2 arttı

Pazartesi, 03 Mayıs 2021 10:41:18 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, bu yılın Mart ayında ABD’nin soğuk sac ithalatı Şubat ayına kıyasla %5,2 ve 2020 yılı Mart ayına kıyasla %1,9 artış göstererek 102.952 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ithalatın değeri, Şubat ayında kaydedilen 90,8 milyon $’a ve 2020 yılı Mart ayında kaydedilen 79,1 milyon $’a kıyasla 98,7 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla soğuk sac ithalatı yaptığı ülke, Şubat ayında yapılan 40.226 mt’a ve önceki yılın Mart ayında yapılan 43.364 mt’a kıyasla 43.335 mt ithalat yapılan Kanada oldu. Kanada’yı 16.313 mt ile Avustralya, 8.699 mt ile Almanya, 6.911 mt ile Güney Kore ve 5.937 mt ile İngiltere takip etti.