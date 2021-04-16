ABD’nin soğuk sac ihracatı Şubat ayında %27,8 arttı

Cuma, 16 Nisan 2021 09:57:40 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından İstatistik Kurumu ön verilerine dayanarak açıklanan verilere göre, bu yılın Şubat ayında ABD’nin soğuk sac ihracatı Ocak ayına göre %27,8 artış ve 2020 yılının Şubat ayına kıyasla %29,5 yükseliş göstererek 45.753 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri ise önceki ay kaydedilen 37,6 milyon $’a ve önceki yılın aynı ayında kaydedilen 37,5 milyon $’a kıyasla 47,5 milyon $ seviyesinde gerçekleşti.

Şubat ayında, ABD’nin en fazla soğuk sac ihraç ettiği ülke, Ocak ayındaki 22.501 mt’a ve önceki yılın aynı ayındaki 22.528 mt’a kıyasla 31.995 mt ihracat yapılan Meksika oldu. Meksika’yı 12.796 mt ile Kanada izledi. Söz konusu ayda ABD’nin 1.000 mt veya üzeri soğuk sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.