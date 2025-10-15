ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %1,5 düşüş kaydetti - 42. hafta, 2025

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre 11 Ekim 2025 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %1,5 düşüş ve yıllık %8,4 artışla 1,56 milyon mt oldu.

11 Ekim tarihi ile sona eren haftada ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %76 olurken, bu oran önceki hafta %77,2 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %71,6 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 11 Ekim tarihine kadar olan dönemde ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %2,5 artışla ve %77 kapasite kullanım oranıyla 63,70 milyon mt seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %75,8 kapasite kullanım oranıyla 60,35 milyon mt olarak kaydedilmişti.