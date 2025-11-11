ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %1 yükseldi - 46. hafta, 2025

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre 8 Kasım 2025 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %1 ve yıllık %9,1 artışla 1,59 milyon mt oldu.

8 Kasım tarihi ile sona eren haftada ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %76,7 olurken, bu oran önceki hafta %76 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %72,6 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 8 Kasım tarihine kadar olan dönemde ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %3,1 artışla ve %77 kapasite kullanım oranıyla 70,06 milyon mt seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %75,5 kapasite kullanım oranıyla 67,96 milyon mt olarak kaydedilmişti.