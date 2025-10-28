ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,2 artış kaydetti - 44. hafta, 2025

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre 25 Ekim 2025 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %0,2 ve yıllık %9,9 artışla 1,58 milyon mt oldu.

25 Ekim tarihi ile sona eren haftada ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %76,3 olurken, bu oran önceki hafta %76,1 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %71,6 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 25 Ekim tarihine kadar olan dönemde ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %2,8 artışla ve %77 kapasite kullanım oranıyla 66,87 milyon mt seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %75,8 kapasite kullanım oranıyla 65,05 milyon mt olarak kaydedilmişti.