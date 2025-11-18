ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,7 geriledi - 47. hafta, 2025

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre 15 Kasım 2025 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %0,7 düşüş ve yıllık %8,3 artışla 1,58 milyon mt oldu.

15 Kasım tarihi ile sona eren haftada ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %76,2 olurken, bu oran önceki hafta %76,7 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %72,6 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 15 Kasım tarihine kadar olan dönemde ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %3,2 artışla ve %77 kapasite kullanım oranıyla 71,64 milyon mt seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %75,5 kapasite kullanım oranıyla 69,42 milyon mt olarak kaydedilmişti.