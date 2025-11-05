 |  Giriş 
ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,4 düştü - 45. hafta, 2025

Çarşamba, 05 Kasım 2025 09:49:54 (GMT+3)   |   İstanbul

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre 1 Kasım 2025 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %0,4 ve yıllık %9,2 artışla 1,58 milyon mt oldu.

1 Kasım tarihi ile sona eren haftada ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %76 olurken, bu oran önceki hafta %76,3 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %71,7 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 1 Kasım tarihine kadar olan dönemde ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %3 artışla ve %77 kapasite kullanım oranıyla 68,45 milyon mt seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %75,8 kapasite kullanım oranıyla 66,49 milyon mt olarak kaydedilmişti.


Etiketler: Ham Çelik ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi 

