 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > ABD’nin...

ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %1,1 artış kaydetti - 51. hafta, 2025

Çarşamba, 17 Aralık 2025 10:07:59 (GMT+3)   |   İstanbul

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre 13 Aralık 2025 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %1,1 ve yıllık %5,3 artışla 1,59 milyon mt oldu.

13 Aralık tarihi ile sona eren haftada ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %76,5 olurken, bu oran önceki hafta %75,7 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %75 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 13 Aralık tarihine kadar olan dönemde ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %3,4 artışla ve %76,8 kapasite kullanım oranıyla 77,91 milyon mt seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %75,4 kapasite kullanım oranıyla 75,36 milyon mt olarak kaydedilmişti.


Etiketler: Ham Çelik ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

China Coal Energy’nin kömür satışları 2025 yılı Ocak-Kasım döneminde %8,7 düştü

17 Ara | Çelik Haberler

Çin’in kok üretimi 2025 yılı Ocak-Kasım döneminde %3,2 arttı

17 Ara | Çelik Haberler

SAIL’in Rourkela çelik tesisinde ham çelik üretimi Kasım 2025’te %1 arttı

17 Ara | Çelik Haberler

SteelOrbis yıl sonu değerlendirmesi: Çin’in çelik üretiminde “kontrollü serbestlik” dönemi

16 Ara | Çelik Haberler

CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi 2025 yılı Aralık ayının başında %2,8 arttı, stoklar yükseldi

16 Ara | Çelik Haberler

RINL 14 Aralık’ta günlük ham çelik üretiminde rekor kırdı

16 Ara | Çelik Haberler

Çin’in ham çelik üretimi 2025 yılı Ocak-Kasım döneminde %4 düştü

15 Ara | Çelik Haberler

Hindistan’ın ham çelik üretimi Nisan-Kasım 2025 döneminde yıllık bazda %11’dan fazla arttı

12 Ara | Çelik Haberler

Latin Amerika’da ham çelik üretimi 2025’in Eylül ayında %5,9 geriledi

08 Ara | Çelik Haberler

CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi 2025 yılı Kasım ayının sonunda %6,4 azaldı, stoklar düştü

08 Ara | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis