ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %1,1 artış kaydetti - 51. hafta, 2025

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre 13 Aralık 2025 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %1,1 ve yıllık %5,3 artışla 1,59 milyon mt oldu.

13 Aralık tarihi ile sona eren haftada ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %76,5 olurken, bu oran önceki hafta %75,7 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %75 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 13 Aralık tarihine kadar olan dönemde ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %3,4 artışla ve %76,8 kapasite kullanım oranıyla 77,91 milyon mt seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %75,4 kapasite kullanım oranıyla 75,36 milyon mt olarak kaydedilmişti.