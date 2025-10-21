ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %1,3 artış gösterdi - 43. hafta, 2025

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre 18 Ekim 2025 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %1,3 ve yıllık %9,8 artışla 1,58 milyon mt oldu.

18 Ekim tarihi ile sona eren haftada ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %76,1 olurken, bu oran önceki hafta %76 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %71,6 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 18 Ekim tarihine kadar olan dönemde ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %2,6 artışla ve %77 kapasite kullanım oranıyla 65,28 milyon mt seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %75,8 kapasite kullanım oranıyla 63,61 milyon mt olarak kaydedilmişti.