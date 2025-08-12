ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %1 arttı - 33. hafta, 2025

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre 9 Ağustos 2025 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %1 ve yıllık %4,3 artışla 1,63 milyon mt oldu.

9 Ağustos tarihi ile sona eren haftada ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %79,5 olurken, bu oran önceki hafta %78,7 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %77,7 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 9 Ağustos tarihine kadar olan dönemde ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %1,2 artışla ve %76,5 kapasite kullanım oranıyla 49,12 milyon mt seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %76,2 kapasite kullanım oranıyla 48,53 milyon mt olarak kaydedilmişti.