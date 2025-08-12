 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > ABD’nin...

ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %1 arttı - 33. hafta, 2025

Salı, 12 Ağustos 2025 09:47:32 (GMT+3)   |   İstanbul

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre 9 Ağustos 2025 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %1 ve yıllık %4,3 artışla 1,63 milyon mt oldu.

9 Ağustos tarihi ile sona eren haftada ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %79,5 olurken, bu oran önceki hafta %78,7 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %77,7 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 9 Ağustos tarihine kadar olan dönemde ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %1,2 artışla ve %76,5 kapasite kullanım oranıyla 49,12 milyon mt seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %76,2 kapasite kullanım oranıyla 48,53 milyon mt olarak kaydedilmişti.


Etiketler: Ham Çelik ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Salzgitter’in net zararı ekonomik zorluklar sebebiyle 2025’in ilk yarısında arttı

11 Ağu | Çelik Haberler

Kardemir 2025’in ilk yarısında zarar kaydetmeye devam etti

11 Ağu | Çelik Haberler

Metinvest’in ham çelik ve pik demir üretimi 2025’in ilk yarısında azaldı

08 Ağu | Çelik Haberler

JSW Steel’in ham çelik üretimi 2025 yılının Temmuz ayında %19 arttı

08 Ağu | Çelik Haberler

OYAK Maden Metalürji Grubu’nun net kârı ve satış geliri 2025’in ilk yarısında düştü

07 Ağu | Çelik Haberler

CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi 2025 yılı Temmuz ayının sonunda %7,4 azaldı, stoklar da geriledi

06 Ağu | Çelik Haberler

ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,3 arttı - 32. hafta, 2025

05 Ağu | Çelik Haberler

JFE Steel’in net kârı ve geliri 2024-25 mali yılının birinci çeyreğinde düştü

04 Ağu | Çelik Haberler

Ukraynalı Zaporizhstal’in ham çelik üretimi 2025’in Ocak-Temmuz döneminde %5,2 yükseldi

04 Ağu | Çelik Haberler

POSCO’nun net kârı ve geliri 2025’in ikinci çeyreğinde geriledi

01 Ağu | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis