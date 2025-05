Nippon Steel, US Steel devralıma yönelik onay almak için büyük ölçekli yatırım açıkladı

Reuters’ın elde ettiği bir belgeye ve konuya yakın üç kaynağa dayandırdığı haberine göre Japon çelik üreticisi Nippon Steel, US Steel devralımına yönelik onay alabilmek amacıyla çelik tesisi inşasının da dahil olduğu yeni bir yatırım planlıyor.

Plan kapsamında şirket, 2028 yılına kadar US Steel’in altyapısına 11 milyar $ yatırım yapacak ve bu meblağın 4 milyar $’a kadar olan bölümünü yeni bir çelik tesisinin inşasında kullanacak. Nippon Steel daha önceden US Steel’e en az 2,7 milyar $’lık yatırım taahhüdünde bulunmuştu.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump’ın, satın alma teklifinin yeniden değerlendirilmesine yönelik ABD Yabancı Yatırım Komitesine (CFIUS) verdiği talimatın ardından başlatılan yeni incelemenin 21 Mayıs tarihinde tamamlanması bekleniyor. Sonrasında Trump, 15 gün içerisinde anlaşmayı onaylayacak veya sonlandıracak.

Nippon Steel, 2023 yılının Aralık ayında US Steel’i 14,9 milyar $ karşılığında devralmayı planladığını açıklamış olsa da bu teklif, eski ABD Başkanı Joe Biden tarafından olumlu karşılanmamıştı. Bununla birlikte Biden, CFIUS’in gerçekleştirdiği ilk incelemenin ardından US Steel’in Nippon Steel’e satışını engellemişti. Akabinde US Steel ve Nippon Steel, bu yılın Ocak ayında açtıkları davada Biden’ı, Birleşik Çelik İşçileri (USW) sendikasını memnun etmek ve kendi siyasi gündemini desteklemek için hukukun üstünlüğü görmezden gelmekle ve kendi siyasi gündemini ilerletmek amacıyla komiteyi etki altında bırakmakla suçlamıştı. Ayrıca komite sürecinin etki altında olması sonucu adil değerlendirme hakkından mahrum kaldıklarını da vurgulamıştı.