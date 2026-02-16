AB’de karbon fiyatları ETS’nin revize edilmesine yönelik çağrılar sonrası geriledi

Reuters’ta çıkan bir habere göre Avrupa karbon piyasası, AB liderlerinden bazılarının Emisyon Ticareti Sistemi’nin (ETS) gözden geçirilmesi yönündeki çağrılarının ardından keskin düşüş kaydetti.

12 Şubat tarihinde AB’de karbon fiyatları yaklaşık %7 düşüşle 73,08€/mt seviyesinde yer aldı. Aynı gün içinde fiyatlar, 2025’in Ağustos ayından bu yana kaydedilen en düşük seviye olan 72,18€/mt’a kadar gerilemişti. Söz konusu düşüş, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz’in AB’nin ETS’nin bazı bölümlerinin revize edilmesi veya ertelenmesine açık olması gerektiği yönündeki açıklamasının ardından yaşandı.

Anvers’te sanayi yöneticileriyle yapılan bir toplantıda konuşan Merz, sanayinin yüksek karbon maliyetlerine yönelik artan endişeleri nedeniyle politika yapıcıların sistemi gözden geçirmeye veya ertelemeye “çok açık” olmaları gerektiğini ifade etti. ETS, elektrik üreticileri ve sanayi şirketlerinin emisyon tahsisatlarını satın almasını zorunlu kılan ve piyasadaki toplam izin miktarını zamanla azaltan temel iklim politikası aracı olarak öne çıkıyor.

AB liderlerinden müdahale çağrısı

Rekabetçilik zirvesinde konuşan diğer AB liderleri de benzer endişeleri dile getirdi. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ETS’nin kapsamlı şekilde gözden geçirilmesi çağrısında bulunarak karbon piyasasındaki finansal spekülasyonların sınırlandırılmasını istedi.

Çek Cumhuriyeti Başbakanı Andrej Babiš ise karbon fiyatlarına 30€/mt’luk üst sınır getirilmesi yönündeki önceki önerisini yineledi. Babiš, bu tür bir adımın sanayinin acilen rahatlatılması için gerekli olduğunu savundu.

Bununla birlikte son haftalarda karbon fiyatlarının aşağı yönlü hareket ettiği ifade edildi. Normal şartlarda arz-talep dengesi ve enerji fiyatlarına paralel hareket eden karbon fiyatlarındaki düşüşte, siyasi müdahale beklentilerinin artmasının rol oynadığı vurgulandı.

Komisyon ETS’yi savunuyor

Ancak SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ETS’yi savunarak sistemin, karbonsuzlaşma ve sanayi rekabetçiliğinin birbirine paralel şekilde ilerleyebileceğini gösterdiğini söylemişti.

Von der Leyen ayrıca üye devletlerin ETS gelirlerini yeterince kullanmadığını, ETS gelirlerinin en fazla %5’ini endüstriyel karbonsuzlaşmaya yönlendirdiğini ve bu oranın artırılması gerektiğini ifade etmişti.

AB’nin yeni 2040 yılı iklim hedefiyle uyumlu hale getirmek amacıyla bu yılın üçüncü çeyreğinde ETS’yi resmi olarak gözden geçirmeyi planladığı belirtiliyor. Ancak kısa vadede fiyatlara tavan getirmeyi veya müdahalede bulunmayı planlamadığı aktarılıyor.