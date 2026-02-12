 |  Giriş 
Von der Leyen: Emisyon Ticaret Sistemi karbonsuzlaşma ve rekabetçiliğin birlikte ilerleyebileceğinin kanıtı

Perşembe, 12 Şubat 2026 12:12:18 (GMT+3)   |   İstanbul

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Emisyon Ticaret Sistemi’ni (ETS) savunarak sistemin, karbonsuzlaşma ve sanayi rekabetçiliğinin birbirine paralel şekilde ilerleyebileceğini gösterdiğini söyledi.

11 Şubat 2026 tarihinde Antwerp’te düzenlenen Avrupa Sanayi Zirvesi’nde konuşan von der Leyen, ETS kapsamındaki sektörlerde emisyonların sistemin yürürlüğe girdiği 2005 yılından bu yana %39 azaldığını ve aynı dönemde bu sektörlerde ekonomik çıktının ise %71 arttığını belirtti.

Karbon gelirleri sanayi dönüşümüne yönlendirilecek

Devreye alındığından bu yana ETS’nin 260 milyar €’nun üzerinde gelir sağladığına dikkat çeken von der Leyen, bu fonların sanayi inovasyonu ve karbonsuzlaşma girişimlerine yönlendirildiğini vurguladı.

Bu kapsamda öne çıkan araçlardan birini, büyük ölçekli dönüşüm projelerini desteklemek amacıyla tasarlanan 100 milyar €’luk Endüstriyel Karbonsuzlaşma Bankası olarak gösterdi. Von der Leyen, program kapsamındaki ilk pilot ihalenin 1 milyar € değerinde olduğunu ve kısa süre içerisinde sonuçlandırılmasının beklendiğini paylaştı. İhale kapsamında düşük emisyonlu fırınlar ve ileri metal işleme tesisleri gibi karbonsuzlaşma projelerinin destekleneceğini kaydetti.

Üye devletlere ETS gelirlerini sanayiye tahsis etme çağrısı

Von der Leyen, AB üyesi devletlerin şu an ETS gelirlerinin en fazla %5’ini endüstriyel karbonsuzlaşmaya yönlendirdiğini ve bu oranın artırılması gerektiğini ifade etti. Bu konunun ulusal liderlerle yapılacak görüşmelerde gündeme getirileceğini söyledi.

ETS gelirlerinin sanayiye yeniden yönlendirilmesinin, bu yaz yapılması planlanan ETS reformunun temel başlıklarından biri olarak öne çıktığını dile getirdi. Von der Leyen’e göre söz konusu gelirler sanayi sektörlerinden elde edildiği için bu gelirlerin yine bu sektörlerin dönüşümünün desteklenmesi amacıyla kullanılması ve rekabet gücünün korunması gerekiyor.


