Hydnum Steel İspanya’nın ilk temiz çelik tesisi için 500 MW enerjiye erişim sağladı

Cuma, 27 Şubat 2026 14:40:59 (GMT+3)   |   İstanbul

İspanyol çelik üreticisi Hydnum Steel, İspanya’nın Ciudad Real eyaletindeki 500 MW kapasiteli Brazatortas şebekesine erişim sağladığını ve ülkenin ilk temiz çelik tesisinin inşası için önemli bir adım attığını duyurdu. Söz konusu enerji kapasitesinin tesiste kurulacak elektrik ark ocağını işletmek için yeterli olduğu bildirildi.

Yenilenebilir enerji destekli sıcak rulo sac üretimi planlanıyor

Planlanan projenin, sürdürülebilir sıcak rulo sac üretimine odaklanan tamamen dijital entegre bir çelik tesisi olarak faaliyet göstermesinin hedeflendiği ifade edildi. Hydnum Steel, üretim süreçlerini karbonsuzlaştırmayı amaçlayan son kullanıcı sektörlere destek sağlayarak düşük emisyonlu çelik tedarikçisi konumuna ulaşmayı amaçladığını vurguladı.

İlk aşamada tesisin üretim kapasitesinin yıllık 1,5 milyon mt seviyesinde yer alması ve uzun vadede yıllık 2,7 milyon mt’a çıkarılmasının planlandığı paylaşıldı. Projenin ayrıca her yıl yaklaşık 11 milyon mt yassı mamul ithal eden AB ülkelerindeki yapısal arz sıkıntısının azaltılmasına katkı sağlamayı hedeflediğine dikkat çekildi.

1,5 milyar €’yu aşan yatırım sanayi dönüşümünü destekleyecek

Tesisin inşasının bu yıl başlaması planlanırken, toplam yatırım tutarının 1,5 milyar €’nun üzerinde olacağı dile getirildi. Tamamen yenilenebilir elektrik kullanacak şekilde tasarlanan tesisin birincil çelik üretiminde fosil yakıt kullanımını bertaraf etmesi ve geleneksel yüksek fırın bazlı üretim rotasına kıyasla emisyonlarda %98’e varan düşüş sağlamasının öngörüldüğü kaydedildi.


